AMD представил профессиональный процессор Zen 3 Threadripper

Сегодня AMD выпустила свои первые процессоры Ryzen Threadripper на базе микроархитектуры Zen 3 — серию Ryzen Threadripper PRO 5000WX. Разработанные для прямой совместимости с рабочими станциями и материнскими платами на базе чипсета AMD WRX80, эти процессоры выпускаются с числом ядер до 64 ядер/128 потоков и предлагают огромные возможности ввода-вывода, включая 8-канальную память DDR4 с поддержкой ECC и корневым комплексом PCI-Express 4.0 на 128 линий.

Самое большое изменение по сравнению с серией Threadripper PRO 3000WX предыдущего поколения должно заключаться в использовании ПЗС-матриц «Zen 3», каждая из которых имеет 8 ядер ЦП, совместно использующих общий кэш-память L3 объемом 32 МБ. AMD не использует чиплеты Zen 3 с 3DV Cache.

На этих процессорах доступен полный набор функций управления AMD PRO от Ryzen PRO, включая PRO Security, PRO Management и специальный канал поддержки, который включает запланированные детали и доступность программного обеспечения. Более того, AMD сотрудничает с независимыми поставщиками программного обеспечения для создания большинства профессиональных программ для создания контента, начиная с прошлого поколения Ryzen Threadripper PRO, чтобы оптимизировать их программное обеспечение для процессоров. Их преимущества доступны всем поколениям Threadrippers. Несмотря на то, что все компоненты серии Threadripper PRO 5000WX рассчитаны на TDP 280 Вт, AMD утверждает, что поработала над управлением питанием, предлагая до 67% более низкую мощность на ядро ​​по сравнению с конкурентами (2P Xeon Scalable Platinum 8280).

Последняя версия AMD PRO Security заимствует наборы функций Ryzen 5000 PRO и EPYC «Milan» и в основном представляет собой AMD Shadow Stack. AMD описывает это как «функция безопасности, предназначенная для устранения векторов угроз, таких как атаки, ориентированные на возврат программирования. Это помогает вести учет адресов возврата, чтобы можно было провести сравнение, чтобы гарантировать, что целостность не будет нарушена. Кроме того, AMD Shadow Stack позволяет использовать оборудование Microsoft. Вы также получаете AMD Secure Memory (шифрование памяти с аппаратным ускорением) и аппаратный динамический корень доверия.

В серию Ryzen Threadripper PRO 5000WX входят пять моделей. Серия начинается с 12-ядерного/24-потокового Threadripper PRO 5945WX (две ПЗС-матрицы, каждая с 6 активными ядрами). Процессор работает на частоте 4,10 ГГц. Threadripper PRO 5955WX — это 16-ядерный/32-поточный процессор с тактовой частотой 4,00 ГГц и двумя ПЗС-матрицами, в которых задействованы все восемь ядер. Threadripper PRO 5965WX — это 24-ядерный/48-поточный процессор с базовой частотой 3,80 ГГц и четырьмя ПЗС-матрицами, каждая из которых имеет по 6 активных ядер. Threadripper PRO 5975WX представляет собой 32-ядерную/64-потоковую часть с базовой частотой 3,60 ГГц и состоит из четырех ПЗС-матриц со всеми задействованными ядрами. Как и в случае с серией 3000WX, AMD пропустила часть с 48 ядрами/96 потоками и сразу перешла к 5995WX с максимальным количеством ядер/128 потоков и базовой частотой 2,70 ГГц с восемью 8-ядерными ПЗС-матрицами.