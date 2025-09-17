AMD представила процессор Ryzen 5 5600F

Ситуация с серией «F», то есть процессоры без графической подсистемы, в линейках до AM5 выглядит странно, поскольку процессоры от Zen 1 до Zen 3 изначально не имели встроенной графики. Однако компания тихо представила Ryzen 5 5600F — это всё тот же Zen 3 без графического ядра. Интересно, что и Ryzen 5 5600 также не имеет встроенной графики, поэтому создаётся впечатление, что у AMD накопилось немало лишних кристаллов, которые они продолжают использовать для выпуска старой серии. Как заметил инсайдер, Ryzen 5 5600F уже появился на официальном сайте AMD с раскрытыми характеристиками. Он получил ту же конфигурацию из шести ядер и двенадцати потоков, что и Ryzen 5 5600, но с заметно урезанными частотами.

Если у Ryzen 5600 базовая частота составляет 3,5 ГГц, а в бусте — до 4,4 ГГц, то у Ryzen 5 5600F она снижена до 3,0 и 4,0 ГГц соответственно. Это серьёзное упрощение, которое напоминает недавнюю ситуацию с Ryzen 5 7400F и Ryzen 7400. К счастью, кэш L3 остался без изменений — объём всё те же 32 мегабайта, что очень важно для игр и ряда рабочих задач. В отличие от Ryzen 5 5500, новинка может быть более интересной покупкой, но стоит помнить, что у 5500 частоты выше, и это даёт ему преимущество. Цена неизвестна, но логично предположить, что она будет ниже 100 долларов, ведь Ryzen 5 5500 сейчас стоит меньше 80 долларов, а Ryzen 5600 можно найти примерно за 100 долларов. Новинка должна быть примерно за 70-80 долларов, что делает её весьма привлекательным приобретением для многих геймеров.