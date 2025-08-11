AMD прекращает производство процессора Ryzen 7 5700X3D

Самый популярный и, пожалуй, лучший игровой процессор для платформы AM4 постепенно исчезает с рынка и, похоже, вскоре может быть снят с производства. Последние две недели инсайдер отслеживал цены и наличие процессора Ryzen 7 5700X3D в различных магазинах. Это последний X3D-чип для AM4 и единственный 8-ядерный вариант в линейке Ryzen 5000, доступный после того, как Ryzen 7 5800X3D был снят с производства. Сейчас 5700X3D заметно дорожает у крупных ритейлеров, включая Amazon и не только. В ряде случаев процессора просто нет в наличии. Похоже, дефицит наблюдается и в других регионах — как в Европе, так и в Северной Америке.

В США, например, Ryzen 7 5700X3D отсутствует на Amazon, а на Newegg его цена подбирается к 350 долларам, что очень дорого. По данным Tweakers, несколько ритейлеров сообщили, что модель достигла статуса «конец жизненного цикла», хотя AMD официально об этом не объявляла. Но рост цен и падение доступности часто сигнализируют именно о скором прекращении производства. С учётом того, что Ryzen 7 5800X3D уже несколько месяцев как снят с продажи, 5700X3D, похоже, повторит его судьбу. Этот 8-ядерный 16-поточный процессор на архитектуре Zen 3 был настоящим спасением для владельцев AM4, обеспечивая топовую игровую производительность, сопоставимую и даже превосходящую старшие модели. Но если 5700X3D исчезнет, лучшего апгрейда для игр в рамках AM4 уже не будет. Вряд ли AMD выпустит ещё один чип серии Ryzen 5000X3D — в этом нет никакой необходимости.