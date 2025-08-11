AMD прекращает производство процессора Ryzen 7 5700X3D

Самый популярный и, пожалуй, лучший игровой процессор для платформы AM4 постепенно исчезает с рынка и, похоже, вскоре может быть снят с производства. Последние две недели инсайдер отслеживал цены и наличие процессора Ryzen 7 5700X3D в различных магазинах. Это последний X3D-чип для AM4 и единственный 8-ядерный вариант в линейке Ryzen 5000, доступный после того, как Ryzen 7 5800X3D был снят с производства. Сейчас 5700X3D заметно дорожает у крупных ритейлеров, включая Amazon и не только. В ряде случаев процессора просто нет в наличии. Похоже, дефицит наблюдается и в других регионах — как в Европе, так и в Северной Америке.

В США, например, Ryzen 7 5700X3D отсутствует на Amazon, а на Newegg его цена подбирается к 350 долларам, что очень дорого. По данным Tweakers, несколько ритейлеров сообщили, что модель достигла статуса «конец жизненного цикла», хотя AMD официально об этом не объявляла. Но рост цен и падение доступности часто сигнализируют именно о скором прекращении производства. С учётом того, что Ryzen 7 5800X3D уже несколько месяцев как снят с продажи, 5700X3D, похоже, повторит его судьбу. Этот 8-ядерный 16-поточный процессор на архитектуре Zen 3 был настоящим спасением для владельцев AM4, обеспечивая топовую игровую производительность, сопоставимую и даже превосходящую старшие модели. Но если 5700X3D исчезнет, лучшего апгрейда для игр в рамках AM4 уже не будет. Вряд ли AMD выпустит ещё один чип серии Ryzen 5000X3D — в этом нет никакой необходимости.
Клиентам оказался не очень интересен новый техпроцесс Intel…
В маркетинговом плане производственный техпроцесс Intel 18A считается условным аналогом 2-нм технологии T…
AMD разрабатывает чипы для ПК и консолей от Microsoft…
Во время конференции по итогам второго финансового квартала AMD официально подтвердила, что компания зани…
AMD представила 96-ядерный Ryzen Threadripper PRO 9995WX…
Компания AMD официально представила новое поколение процессоров Ryzen Threadripper 9000, основанное на ар…
Intel закрывает автомобильное подразделение…
Компания Intel официально прекращает работу подразделения, занимавшегося разработкой чипов для автомобиль…
Intel готовит оппонентов процессорам AMD X3D…
Хотя ранее компания Intel официально не выпускала аналоги 3D V-Cache от AMD, бывший генеральный директор …
Intel готовит к релизу процессор Core Ultra 5 235…
Согласно утечке от довольно надёжного инсайдера, компания Intel без лишнего шума расширяет линейку Arrow …
AMD представила новый процессор Ryzen AI 5 330…
Сегодня компания AMD официально представила новый чип в серии Krackan Point 2, ориентированной на энергоэ…
Qualcomm готовит Snapdragon X2 Elite на 64 ГБ памяти…
Компания Qualcomm совсем недавно анонсировала проведение мероприятия Snapdragon Summit, которое пройдёт с…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor