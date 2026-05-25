AMD уже готовит процессоры на Zen 7

Компания AMD постепенно готовится к выпуску следующего поколения процессоров серии Zen 6 под кодовым названием Venice. Параллельно уже довольно давно ведётся разработка архитектуры Zen 7, и сейчас стало известно, какой техпроцесс компания может выбрать для этого поколения. По данным тайваньского издания Commercial Times, AMD рассматривает использование 2-нм узла TSMC A14, который считается первым техпроцессом нового класса. Стоит напомнить, что AMD недавно начала массовое производство EPYC Venice на 2-нм техпроцессе, но на архитектуре Zen 6. Ранее уже сообщалось о ключевых улучшениях Zen 6 по сравнению с Zen 5, однако Zen 7, как ожидается, выведет производительность на новый уровень, особенно благодаря возможностям и энергоэффективности нового узла TSMC A14.

В рамках Zen 7 компания AMD планирует сделать архитектуру более ориентированной на задачи искусственного интеллекта, чтобы будущие вычислительные нагрузки эффективнее использовали потенциал до 16 ядер процессора на один кристалл. Среди ключевых возможностей упоминаются AVX10 и ACE. AVX10 объединяет функции AVX-512 и AVX2, повышая производительность и совместимость в задачах с интенсивными векторными вычислениями. ACE, или Advanced Matrix Extensions для матричных операций, представляет собой набор инструкций для матричной математики, который может быть востребован в самых разных устройствах — от смартфонов до серверов. Но пока что это лишь предположения и не более.