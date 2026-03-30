У пользователя три раза вышел из строя AMD Ryzen 7 9800X3D

Сегодня пользователь Reddit поделился необычным и крайне неприятным опытом — за несколько месяцев у него вышли из строя сразу три процессора AMD Ryzen 7 9800X3D при использовании материнской платы ASRock B850M PRO RS WiFi из линейки 800-й серии. Ситуация выглядит особенно странно, потому что даже один выход из строя процессора — редкость, а здесь это произошло трижды подряд. В подобных случаях чаще всего причиной оказывается именно материнская плата, и ранее уже появлялись сообщения о проблемах с решениями ASRock. Новый инцидент лишь усиливает подозрения, что первые партии плат 800-й серии могут иметь серьёзные дефекты. Пользователь рассказал, что собрал систему в январе 2025 года, и первый процессор вышел из строя в ноябре того же года. После замены по гарантии он получил второй экземпляр, но тот проработал около 2 месяцев.

Третий процессор продержался ещё меньше — примерно 1 месяц. Во всех случаях наблюдались схожие симптомы — загорались индикаторы CPU и DRAM на плате, а в последний раз система вовсе перестала выводить изображение, показывая только постоянный зелёный индикатор загрузки. Это косвенно указывает на проблемы именно с материнской платой, которая, судя по всему, повреждает процессоры. При этом сама компания официально эту ситуацию пока что не комментирует, хотя на просторах интернета немало сообщений о похожих ситуациях. Вероятно, производитель пока что изучает ситуацию, чтобы найти причину сбоя и дать конкретный ответ.