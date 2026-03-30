У пользователя три раза вышел из строя AMD Ryzen 7 9800X3D

Сегодня пользователь Reddit поделился необычным и крайне неприятным опытом — за несколько месяцев у него вышли из строя сразу три процессора AMD Ryzen 7 9800X3D при использовании материнской платы ASRock B850M PRO RS WiFi из линейки 800-й серии. Ситуация выглядит особенно странно, потому что даже один выход из строя процессора — редкость, а здесь это произошло трижды подряд. В подобных случаях чаще всего причиной оказывается именно материнская плата, и ранее уже появлялись сообщения о проблемах с решениями ASRock. Новый инцидент лишь усиливает подозрения, что первые партии плат 800-й серии могут иметь серьёзные дефекты. Пользователь рассказал, что собрал систему в январе 2025 года, и первый процессор вышел из строя в ноябре того же года. После замены по гарантии он получил второй экземпляр, но тот проработал около 2 месяцев.

Третий процессор продержался ещё меньше — примерно 1 месяц. Во всех случаях наблюдались схожие симптомы — загорались индикаторы CPU и DRAM на плате, а в последний раз система вовсе перестала выводить изображение, показывая только постоянный зелёный индикатор загрузки. Это косвенно указывает на проблемы именно с материнской платой, которая, судя по всему, повреждает процессоры. При этом сама компания официально эту ситуацию пока что не комментирует, хотя на просторах интернета немало сообщений о похожих ситуациях. Вероятно, производитель пока что изучает ситуацию, чтобы найти причину сбоя и дать конкретный ответ.
Intel передумала выпускать процессор Core Ultra 9 290K Plus…
После выхода обновлённой серии процессоров Arrow Lake Refresh от компании Intel, которая получила названи…
AMD выпустила процессор Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition…
Компания AMD представила новый флагманский десктопный процессор Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition для платфор…
AMD готовит к релизу процессор нового поколения…
Компания AMD готовит к запуску новый APU под кодовым названием Medusa Point, который ожидается в начале 2…
Процессоры AMD Ryzen 10000 получат до 24 ядер…
Платформа десктопных процессоров AMD Ryzen 10000 следующего поколения под кодовым названием Olympic Ridge…
Intel отказалась от активации функций процессоров по подписк…
Компания Intel фактически свернула инициативу Software Defined Silicon, также известную как Intel On Dema…
Qualcomm передумала выпускать игровые чипы для портативных к…
В январе компания Qualcomm намекнула журналистам, что может представить мощные Arm-процессоры Snapdragon …
AMD объявила о результатах за 2025 год…
Сегодня компания AMD объявила финансовые результаты за четвёртый квартал и весь 2025 финансовый год. Выру…
