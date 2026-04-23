Стоимость акций AMD пробила потолок на фоне ИИ

Акции компании AMD за последние месяцы показали мощный рост — на момент публикации стоимость ценных бумаг достигла рекордных 303 долларов, а рыночная капитализация компании приблизилась к отметке 494 миллиардов долларов. При этом исторически AMD было сложно конкурировать по биржевой оценке с NVIDIA и частично с Intel, однако ситуация резко изменилась на фоне бурного роста ИИ-центров обработки данных. Компания уверенно усиливает позиции в серверном сегменте благодаря процессорам EPYC и ускорителям серии Instinct, что напрямую отразилось на стоимости акций. Текущий рост стал лучшим результатом в истории AMD, а инвесторы позитивно оценивают как существующую линейку продуктов, так и будущие разработки компании.

Например, AMD готовится к поставкам серверных процессоров EPYC Venice на архитектуре Zen 6, ускорителей Instinct MI400 для обучения ИИ, инференса и HPC-нагрузок, а также сетевых решений Pensando Vulcano AI NIC. Ожидается, что по ряду направлений решение сможет конкурировать и даже превосходить NVIDIA Vera Rubin, что делает AMD одним из ключевых игроков на крупнейшем рынке современной индустрии — ИИ-инфраструктуре. Также ожидается, что новые системы AMD будут поставляться крупнейшим гиперскейлерам, включая Amazon, Google и других игроков рынка. Ведущие лаборатории искусственного интеллекта Anthropic, OpenAI и xAI также могут начать внедрение ускорителей Instinct MI400 в задачи обучения и инференса, так как они дешевле решений NVIDIA.
Процессоры AMD нового поколения получат больше ядер…
Стандартный вычислительный кристалл CCD на базе микроархитектуры AMD следующего поколения Zen 6, как ожид…
Новый процессор M5 Max оказался не сильно мощнее M4 Max…
Новая архитектура Fusion позволила Apple разместить больше вычислительных ядер в процессоре M5 Max. В мак…
AMD выпустила процессор Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition…
Компания AMD представила новый флагманский десктопный процессор Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition для платфор…
Процессоры в ближайшее время сильно подорожают…
По данным отраслевых источников, резкий рост интереса к агентскому ИИ меняет структуру спроса на рынке вы…
Intel Core Ultra 5 250K Plus засветился в бенчмарке с 18 ядр…
Грядущий десктопный процессор Intel Core Ultra 5 250K Plus засветился в базе данных Geekbench — этот проц…
Intel готовится к эре ИИ-ПК…
Президент японского подразделения Intel Макото Оно заявил, что 2026 год станет решающим для рынка ПК с по…
Названа цена процессора AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition…
В преддверии старта продаж, которые намечены на 22 апреля, компания AMD раскрыла рекомендованную цену для…
ECS показала ПК на базе неанонсированного процессора Intel C…
Сегодня на выставке Embedded World 2026 компания ECS продемонстрировала посетителям мини-компьютер под на…
