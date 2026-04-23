Стоимость акций AMD пробила потолок на фоне ИИ

Акции компании AMD за последние месяцы показали мощный рост — на момент публикации стоимость ценных бумаг достигла рекордных 303 долларов, а рыночная капитализация компании приблизилась к отметке 494 миллиардов долларов. При этом исторически AMD было сложно конкурировать по биржевой оценке с NVIDIA и частично с Intel, однако ситуация резко изменилась на фоне бурного роста ИИ-центров обработки данных. Компания уверенно усиливает позиции в серверном сегменте благодаря процессорам EPYC и ускорителям серии Instinct, что напрямую отразилось на стоимости акций. Текущий рост стал лучшим результатом в истории AMD, а инвесторы позитивно оценивают как существующую линейку продуктов, так и будущие разработки компании.

Например, AMD готовится к поставкам серверных процессоров EPYC Venice на архитектуре Zen 6, ускорителей Instinct MI400 для обучения ИИ, инференса и HPC-нагрузок, а также сетевых решений Pensando Vulcano AI NIC. Ожидается, что по ряду направлений решение сможет конкурировать и даже превосходить NVIDIA Vera Rubin, что делает AMD одним из ключевых игроков на крупнейшем рынке современной индустрии — ИИ-инфраструктуре. Также ожидается, что новые системы AMD будут поставляться крупнейшим гиперскейлерам, включая Amazon, Google и других игроков рынка. Ведущие лаборатории искусственного интеллекта Anthropic, OpenAI и xAI также могут начать внедрение ускорителей Instinct MI400 в задачи обучения и инференса, так как они дешевле решений NVIDIA.