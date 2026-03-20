Процессоры Intel вскоре сильно подорожают

Сообщается, что компания Intel уведомила своих крупнейших партнёров по рынку ПК о планируемом повышении цен на потребительские процессоры примерно на 10 процентов. По данным отраслевых источников, подорожание затронет семейство процессоров Core Ultra, на которых работают сотни миллионов компьютеров по всему миру. В результате производителям ПК, вероятно, придётся компенсировать рост себестоимости за счёт более активного продвижения премиальных устройств. Чтобы сохранить маржинальность, компании будут вынуждены поднимать цены и делать акцент на более дорогих моделях с возможностями искусственного интеллекта.

За последний год геймеры уже столкнулись с заметным ростом цен на комплектующие — оперативная память и накопители сильно подорожали. Высокий спрос со стороны дата-центров привёл к тому, что запасы памяти и хранилищ были распроданы на месяцы вперёд. Видеокарты тоже оказались под давлением — из-за дефицита памяти GDDR пользователи часто не могли купить их по рекомендованной цене и сталкивались с завышенной стоимостью. Теперь к этой тенденции подключаются и процессоры, что, безусловно, негативно скажется на стоимости финальных сборок. Ведь если ранее за процессор приходилось отдавать 400 долларов, то теперь он будет продаваться за 440 долларов, а ведь 40 долларов это огромная разница в цене даже в случае с флагманскими решениями. В бюджетном сегменте подорожание будет не настолько заметным по вполне понятным причинам.