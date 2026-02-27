Qualcomm передумала выпускать игровые чипы для портативных консолей

В январе компания Qualcomm намекнула журналистам, что может представить мощные Arm-процессоры Snapdragon для портативных игровых устройств на Windows во время конференции Game Developers Conference в Сан-Франциско. Это позволило бы компании вовремя вступить в конкуренцию с первым игровым Arm-процессором от NVIDIA и первыми специализированными процессорами для портативного гейминга от Intel. Однако планы изменились — теперь Qualcomm сообщает, что не будет анонсировать обновления линейки Snapdragon G Series на мероприятии, а также не предоставит журналистам возможности протестировать или провести бенчмарки недавно представленных решений серии Snapdragon X.

В официальном заявлении говорится, что процессоры Snapdragon X Series и Snapdragon G Series продолжают продвигать вперёд рынок ПК, настольных систем и портативных игровых устройств, а сама компания по-прежнему намерена развивать эти направления и поделится дополнительной информацией позже. Причины пересмотра планов не раскрываются, однако на ситуацию вполне мог повлиять так называемый RAMageddon — масштабный дефицит памяти. В ходе февральского отчёта перед инвесторами глава Qualcomm Криштиану Амон объяснил серьёзное падение бизнеса по производству процессоров «на 100 процентов» именно нехваткой памяти. Так что в компании, видимо, решили, что сейчас смысла спешить с релизом процессоров всё равно нет, так как из-за нехватки памяти сделать их доступными не выйдет.