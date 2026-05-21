AMD представила компьютер Ryzen AI Halo

Сегодня компания AMD наконец раскрыла цены своей новейшей платформы Ryzen AI Halo для разработчиков, которую впервые представили на CES 2026. Сама платформа ориентирована на локальную работу с крупными ИИ-моделями и позволяет запускать модели до 200 миллиардов параметров, что даёт разработчикам возможность создавать, тестировать и использовать агентные ИИ-приложения прямо на устройстве без обязательной зависимости от облака. Система предлагает до 128 ГБ унифицированной оперативной памяти, оптимизацию через программную платформу AMD ROCm, а также поддержку Windows и Linux, обеспечивая достаточный запас ресурсов для локального запуска тяжёлых моделей искусственного интеллекта.

Отдельно AMD выделяет процессоры Ryzen AI Max PRO 400 Series, которые объединяют вычислительные возможности, графику и ИИ-нагрузки в единой архитектуре. Они рассчитаны на профессиональные задачи в следующем поколении агентных компьютеров и рабочих станций и позволяют выполнять продвинутые сценарии ИИ и визуальных вычислений на одном устройстве, снижая потребность в дискретных видеокартах и облачных вычислениях. Правда, в зависимости от рынка такой компьютер будут продавать за 5500 долларов или даже дороже, что довольно сложно назвать доступным решением. Впрочем, учитывая текущие цены на оперативную память, столь высокая цена при 128 ГБ оперативной унифицированной памяти выглядит вполне ожидаемой. Да и компания явно не планировала делать этот компьютер доступным.
