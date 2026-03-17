Intel представила процессоры серии Core Ultra 200HX Plus

Сегодня Intel анонсировала новую серию мобильных процессоров Intel Core Ultra 200HX Plus, которые, по словам производителя, были специально оптимизированы для продвинутых игр, стриминга, создания контента и рабочих станций. На данный момент линейка Intel Core Ultra 200HX Plus состоит из двух новых процессоров — Intel Core Ultra 9 290HX Plus и Intel Core Ultra 7 270HX Plus. Эти чипы получили новые функции и архитектурные улучшения, включая поддержку нового инструмента Intel Binary Optimization Tool — уникальной технологии бинарной оптимизации, которая может улучшить производительность в некоторых играх. По словам представителя компании, процессор Intel Core Ultra 9 290HX Plus предлагает повышение производительности в одноядерных приложениях на уровне +8% по сравнению с предыдущим поколением Intel Core Ultra 9 285HX.
Пользователи, которые обновляются с более старых устройств, получат прирост производительности до +62% в видеоиграх, но, конечно, пока что нет реальных тестов этой платформы. Также свежие процессоры предоставляет современные возможности подключения — речь о технологии Intel Wi-Fi 7 (5 Гбит), беспроводном протоколе Intel Wireless Bluetooth 5.4 и Intel Thunderbolt 5. Соответственно, пользователи получают до 80 Гбит/сек двусторонней пропускной способности для передачи больших файлов, потоковой передачи 8K-видео, зарядки устройств и подключения нескольких аксессуаров к одному ПК. Звучит весьма интересно.