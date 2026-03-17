Intel представила процессоры серии Core Ultra 200HX Plus

Сегодня Intel анонсировала новую серию мобильных процессоров Intel Core Ultra 200HX Plus, которые, по словам производителя, были специально оптимизированы для продвинутых игр, стриминга, создания контента и рабочих станций. На данный момент линейка Intel Core Ultra 200HX Plus состоит из двух новых процессоров — Intel Core Ultra 9 290HX Plus и Intel Core Ultra 7 270HX Plus. Эти чипы получили новые функции и архитектурные улучшения, включая поддержку нового инструмента Intel Binary Optimization Tool — уникальной технологии бинарной оптимизации, которая может улучшить производительность в некоторых играх. По словам представителя компании, процессор Intel Core Ultra 9 290HX Plus предлагает повышение производительности в одноядерных приложениях на уровне +8% по сравнению с предыдущим поколением Intel Core Ultra 9 285HX.

Пользователи, которые обновляются с более старых устройств, получат прирост производительности до +62% в видеоиграх, но, конечно, пока что нет реальных тестов этой платформы. Также свежие процессоры предоставляет современные возможности подключения — речь о технологии Intel Wi-Fi 7 (5 Гбит), беспроводном протоколе Intel Wireless Bluetooth 5.4 и Intel Thunderbolt 5. Соответственно, пользователи получают до 80 Гбит/сек двусторонней пропускной способности для передачи больших файлов, потоковой передачи 8K-видео, зарядки устройств и подключения нескольких аксессуаров к одному ПК. Звучит весьма интересно.
Процессоры AMD Ryzen 10000 получат до 24 ядер…
Платформа десктопных процессоров AMD Ryzen 10000 следующего поколения под кодовым названием Olympic Ridge…
Intel впервый нарастила долю в Steam…
С началом февраля Valve завершила обработку данных январского отчёта Steam Hardware and Software Survey. …
AMD назвала официальную цену Ryzen 7 9850X3D…
AMD только что объявила, что долгожданный десктопный игровой процессор Ryzen 7 9850X3D поступит в продажу…
Intel представила процессоры Core Ultra 200S Plus…
Компания Intel представила свои самые мощные игровые процессоры — серию Intel Core Ultra 200S Plus. Модел…
Новые процессоры AMD будут поддерживать LPDDR6…
До следующего крупного обновления гибридных процессоров AMD Ryzen AI MAX ещё далеко, однако картина вокру…
Процессоры Apple почти догнали долю AMD на рынке ноутбуков…
Согласно данным Mercury Research, процессоры Apple Silicon добились заметного прогресса и смогли выйти на…
Apple сменила тактику производства чипов…
Ранее, со ссылкой на утечки и инсайдерские сведения, уже появлялась информация о том, что Apple планирует…
Intel Core Ultra 5 250K Plus засветился в бенчмарке с 18 ядр…
Грядущий десктопный процессор Intel Core Ultra 5 250K Plus засветился в базе данных Geekbench — этот проц…
