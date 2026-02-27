NVIDIA обогнала Apple по объёмам производства чипов

NVIDIA официально обогнала Apple и стала крупнейшим клиентом TSMC — стремительное наращивание ИИ-инфраструктуры со стороны NVIDIA привело к беспрецедентному росту спроса на процессоры. TSMC давно является ключевым мировым поставщиком полупроводников для компаний без собственных фабрик и фактически обеспечивает рынок вычислительными мощностями для ИИ, развитие которых исторически опиралось на закон Мура. Среди клиентов TSMC на протяжении нескольких лет лидировала Apple благодаря активному внедрению передовых решений для своих процессоров серий A и M. Однако на фоне ажиотажа вокруг искусственного интеллекта NVIDIA резко увеличила объёмы заказов и за несколько лет сместила Apple с первого места по объёму сотрудничества.

По данным известного аналитика цепочек поставок Дэна Нистедта, в 2025 году на NVIDIA пришлось более 19% выручки TSMC, что составило 23,4 миллиарда долларов — почти вдвое больше, чем годом ранее. Ранее Apple удерживала лидерство благодаря тесному взаимодействию с TSMC в разработке однокристальных систем и выстраивании поставок. Сейчас же именно мощности тайваньского производителя позволили NVIDIA существенно нарастить долю практически во всех сегментах ИИ-продуктов — как на уровне передовых технологических норм, так и в упаковке и сборке полупроводников. Но, конечно, эти два гиганта вместе всё равно делают почти половину выручки данного производителя, занимая лидирующие позиции в своих областях.