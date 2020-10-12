AMD ведет переговоры о приобретении Xilinx за 30 миллиардов долларов

Компания AMD работает над тем, чтобы лучше конкурировать со своими конкурентами, Intel и Nvidia , путем приобретения Xilinx.

В сети сообщается, что известный производитель микросхем ведет переговоры с производителем FPGA о сделке на сумму около 30 миллиардов долларов США. Xilinx известна своими продуктами FPGA и в прошлом поддерживала тесные отношения с AMD. Компания работала с командой Red над решением для глубокого обучения Xilinx на процессорах AMD EPYC.

Такой шаг компании AMD, как приобретение Xilinx, может быть попыткой укрепиться в лидерах продаж, чтобы лучше противостоять своему основному конкуренту Intel и Nvidia.

Xilinx добилась различных прорывов в своих 7-нанометровых процессах, и передача своих технологий AMD может расширить арсенал последней. Скорее всего, в ближайшем будущем мы сможем увидеть тесно связанные решения CPU + FPGA за счет этого выкупа в рамках текущих дизайнов чиплетов AMD.