Компания AMD выпускает новую волну процессоров Ryzen Pro, нацеленную на премиальные рабочие машины.

Четырехъядерные процессоры Ryzen 3 Pro 3300U, Ryzen 5 Pro 3500U и Ryzen 7 Pro 3700U используют преимущества обновленного 12-нанометрового дизайна и графики Vega для обеспечения достаточно быстрого 3D-моделирования и других задач. Приставка "Pro" в основном проистекает из их абсолютной устойчивости - они имеют сопроцессор безопасности и предназначены для надежности «коммерческого уровня». Различия в производительности в основном сводятся к тактовой частоте. Ryzen 3 начинается с базовой тактовой частоты 2,1 ГГц, пиковой частоты 3,5 ГГц и 6-ядерного графического процессора Vega. Перейдите к Ryzen 5, и вы получите более высокую скорость разгона 3,7 ГГц и 8-ядерный графический процессор, в то время как Ryzen 7 развивает базовую скорость 2,3 ГГц, скорость разгона 4 ГГц и 10-ядерный графический процессор. Также имеется двухъядерный процессор Athlon Pro 300U с частотой 2,4 ГГц (пик 3,3 ГГц) для экономичной трехъядерной графики.