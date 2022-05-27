AMD выпустила бета-драйвер Software Adrenalin 22.5.2

Компания AMD выпустила бета-драйвер Software Adrenalin 22.5.2. Он поставляется с оптимизацией для игры Sniper Elite 5 и Hitman 3.

Бета-драйвер Software Adrenalin 22.5.2 добавляет трассировку лучей, а также несколько новых расширений Vulkan API. Драйвер расширяет возможности Radeon Super Resolution (RSR) для процессоров Ryzen серии 6000 с iGPU Radeon серии 600M на основе графической архитектуры RDNA2. RSR получает новую функцию, позволяющую регулировать резкость с помощью ползунка. AMD также представила несколько внутренних оптимизаций для DirectX 11 для архитектуры RDNA2, что означает повышение производительности до 8% на видеокартах серии Radeon RX 6000 во всех играх DirectX 11.

В этом выпуске AMD также представила Privacy View, функцию, которая отслеживает ваши глаза с помощью вашей веб-камеры и четко показывает только те части экрана, на которые вы смотрите. Представлены дополнительные оптимизации для Watch Dogs: Legion для Smart Access Memory (Resizable BAR), добавив производительность 6 до 24% FPS, в зависимости от графического процессора. Размер бета-драйвера составляет 569,3 МБ.