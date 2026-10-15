Microsoft выпустила геймпад Xbox Nano

Компания Microsoft официально представила Xbox Nano — уменьшенный и более доступный игровой контроллер, который можно носить в кармане. Устройство предназначено для детей, пользователей с небольшими руками и всех, кому нужен компактный геймпад для игр в дороге. Xbox Nano стал самым маленьким контроллером Microsoft — его длина составляет чуть больше 12,7 см, что меньше размеров большинства современных смартфонов. При этом он оснащён всеми стандартными кнопками обычного геймпада Xbox, а для подключения к консолям, смартфонам, планшетам и компьютерам поддерживает Xbox Wireless и Bluetooth.

Контроллер получил встроенный аккумулятор с возможностью подзарядки. В отличие от большинства стандартных геймпадов Xbox, ему не нужны батарейки AA или отдельный аккумуляторный блок. Ещё одной особенностью стала программируемая кнопка Action Button, которую можно настроить для создания скриншотов, записи игрового процесса и выполнения других быстрых команд Xbox. Первые сведения об Xbox Nano появились в утечках в начале этого года — на ранних изображениях контроллер был оснащён небольшим экраном, который, предположительно, должен был отображать информацию о подключении к облачным сервисам или консоли. Однако в финальной версии устройства такого экрана нет, хотя в остальном дизайн соответствует слитым ранее изображениям. Стоимость новинки объявят немного позже, пока что устройство ещё не отправили в официальную продажу, но это вопрос времени.
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