AMD запустит FSR 4 на портативных консолях

«Мы расширим применение технологии FSR 4 на основе машинного обучения и искусственного интеллекта, которая впервые появилась на дискретных видеокартах, на всю линейку продуктов, включая APU, игровые ноутбуки и портативные устройства, до конца этого года. Мы планируем двигаться в двух направлениях — выпускать обновления для существующих APU и выводить на рынок новые продукты», — рассказал Хюнь корейскому изданию The Elec. По данным The Elec, до конца года AMD представит как новый APU, так и облегчённую версию FSR 4 для процессоров со встроенной графикой. Ранее AMD осторожно высказывалась о возможности внедрения FSR 4 на уже существующих портативных устройствах, но, видимо, ситуация изменилась. Это хорошие новости — можно будет получить более высокую частоту кадров на портативных решениях различных брендов.