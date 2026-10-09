AMD запустит FSR 4 на портативных консолях

Компания AMD планирует расширить поддержку технологии масштабирования FSR 4 на портативные игровые устройства. Запустить её уже удалось даже на Steam Deck, однако пока это неофициальное решение. В июне AMD оставила открытым вопрос о полноценной поддержке FSR 4 на старых портативных консолях, но теперь глава потребительского подразделения компании Джек Хюнь заявил, что технология появится на некоторых устройствах мобильного типа до конца 2026 года. Пока неизвестно, какие именно модели получат поддержку. Неясно и то, появится ли FSR 4 на уже выпущенных устройствах или для её использования потребуется приобрести новое оборудование.

«Мы расширим применение технологии FSR 4 на основе машинного обучения и искусственного интеллекта, которая впервые появилась на дискретных видеокартах, на всю линейку продуктов, включая APU, игровые ноутбуки и портативные устройства, до конца этого года. Мы планируем двигаться в двух направлениях — выпускать обновления для существующих APU и выводить на рынок новые продукты», — рассказал Хюнь корейскому изданию The Elec. По данным The Elec, до конца года AMD представит как новый APU, так и облегчённую версию FSR 4 для процессоров со встроенной графикой. Ранее AMD осторожно высказывалась о возможности внедрения FSR 4 на уже существующих портативных устройствах, но, видимо, ситуация изменилась. Это хорошие новости — можно будет получить более высокую частоту кадров на портативных решениях различных брендов.