Sony отключит важную функцию PlayStation Plus

При этом подписчики PlayStation Plus Premium по-прежнему смогут запускать игры через облачный стриминг на консолях и портативном устройстве PlayStation Portal. Закрытие приложения для ПК продолжает курс Sony на сокращение присутствия PlayStation на компьютерном рынке. Ранее в этом году появились сообщения о пересмотре стратегии компании в отношении ПК, а также отказе от выпуска компьютерных версий эксклюзивных игр PlayStation. Это может дать определённый буст эксклюзивным проектам, но в наши дни эксклюзивные игры уже сложно назвать двигателем продаж, особенно на фоне довольно высокой стоимости на память и электронику. Но, очевидно, в компании Sony думают немного иначе и работают над тем, чтобы набрать ресурсы для более востребованных направлений.