Sony отключит важную функцию PlayStation Plus

Сегодня появилась официальная информация о том, что компания Sony прекратит поддержку приложения PlayStation Plus для ПК уже 10 декабря 2026 года. Компания сообщит пользователям о закрытии сервиса напрямую — ранее приложение позволяло подписчикам PlayStation Plus Premium запускать некоторые игры через облачный стриминг на компьютерах, однако этой возможностью пользовалось слишком мало людей. По данным Sony, приложение на ПК использовали менее 0,4% подписчиков PlayStation Plus Premium, имеющих доступ к этой функции. В компании объяснили решение желанием сосредоточить ресурсы на развитии более востребованных среди пользователей возможностей, так что данная опция будет отключена.

При этом подписчики PlayStation Plus Premium по-прежнему смогут запускать игры через облачный стриминг на консолях и портативном устройстве PlayStation Portal. Закрытие приложения для ПК продолжает курс Sony на сокращение присутствия PlayStation на компьютерном рынке. Ранее в этом году появились сообщения о пересмотре стратегии компании в отношении ПК, а также отказе от выпуска компьютерных версий эксклюзивных игр PlayStation. Это может дать определённый буст эксклюзивным проектам, но в наши дни эксклюзивные игры уже сложно назвать двигателем продаж, особенно на фоне довольно высокой стоимости на память и электронику. Но, очевидно, в компании Sony думают немного иначе и работают над тем, чтобы набрать ресурсы для более востребованных направлений.