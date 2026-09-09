Sony опровергла информацию о диска для PS5

Компания Sony не отказывается от решения прекратить выпуск игровых дисков в январе 2028 года, однако переход на производство другой продукции будет проходить не так быстро, как предполагалось. Спустя два месяца после сообщений о том, что последний завод Sony по производству дисков уже начали переоборудовать, подразделение компании Sony DADC заявило, что одна из широко распространённых в сети деталей относительно этой ситуации оказалась ошибочной. Изначально сообщалось, что президент подразделения якобы заявил о сокращении производства дисков на заводе в Тальгау на 90% в 2028 году. Однако на самом деле речь шла лишь о снижении общего объёма выпуска на 10%.

Представитель компании пояснил, что слова руководителя были неверно интерпретированы — он говорил о сокращении общего объёма выпуска продукции на 10%, а не о том, что производство должно сократиться до 10% от нынешнего уровня. Одной из причин, по которой переход завода на новую продукцию может занять больше времени, является сохранение спроса на физические копии игр. Даже после того, как Sony прекратит выпускать новые игры на дисках в январе 2028 года, компания позволит издателям продолжать размещать повторные заказы на уже существующие игры для PlayStation. Кроме того, вероятно, общественное мнение тоже повлияло на ситуацию, так как Sony увидела хейт со стороны геймеров и, возможно, приняла решение немного успокоить аудиторию. Так что диски пока что будут, не только до 2028 года.