Sony опровергла информацию о диска для PS5

Представитель компании пояснил, что слова руководителя были неверно интерпретированы — он говорил о сокращении общего объёма выпуска продукции на 10%, а не о том, что производство должно сократиться до 10% от нынешнего уровня. Одной из причин, по которой переход завода на новую продукцию может занять больше времени, является сохранение спроса на физические копии игр. Даже после того, как Sony прекратит выпускать новые игры на дисках в январе 2028 года, компания позволит издателям продолжать размещать повторные заказы на уже существующие игры для PlayStation. Кроме того, вероятно, общественное мнение тоже повлияло на ситуацию, так как Sony увидела хейт со стороны геймеров и, возможно, приняла решение немного успокоить аудиторию. Так что диски пока что будут, не только до 2028 года.