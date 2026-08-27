AMD выпустит процессоры Ryzen 10000 на AM5

Компания AMD обновила страницу с технической документацией, подтвердив дальнейшую совместимость процессоров с платформой AM5. Согласно обновлённым данным, будущие десктопные процессоры Ryzen 10000 под кодовым названием Olympic Ridge также будут работать с сокетом AM5. Интересно, что в документации AM5 также указана платформа Medusa1. Это может означать, что AMD рассматривает возможность выпуска процессоров Medusa Point или Medusa Halo в исполнении для десктопного сокета. Вероятно, такие APU появятся уже после выхода Ryzen Olympic Ridge на рынок десктопных компьютеров.

Стоит напомнить, что на выставке Computex 2026 компания AMD подтвердила, что продолжит поддерживать Socket AM5 как минимум до 2029 года. Компания представила этот сокет в 2022 году вместе с процессорами Ryzen 7000 на архитектуре Zen 4. Изначально AMD обещала выпустить для AM5 как минимум два поколения процессоров, обеспечив поддержку платформы до 2027 года. Впоследствии на рынке появились APU Ryzen 8000, процессоры Ryzen 9000 на архитектуре Zen 5 и новейшие настольные APU серии Ryzen AI 400. AMD не стала раскрывать конкретные будущие поколения процессоров или архитектуры, однако заявленный срок поддержки AM5 до 2029 года практически наверняка подразумевает как минимум ещё одну микроархитектуру. Это прекрасные новости для тех, кто купил систему под Zen 4 — можно будет обновить процессор до Zen 6 и при этом не собирать компьютер буквально с нуля. Огромный плюс.