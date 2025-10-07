AMD заключила партнёрство с OpenAI

AMD заявила, что ожидает получить от соглашения десятки миллиардов долларов дохода, не раскрывая точных деталей. Кроме того, после объявления о партнёрстве акции компании выросли на двадцать четыре процента на предторговых торгах в понедельник. Это соглашение стало продолжением недавнего объявления OpenAI о стратегическом партнёрстве с NVIDIA, которое позволит разработчику ChatGPT развернуть не менее десяти гигаватт центров обработки данных на базе графических процессоров бренда. Компании уже подписали письмо о намерениях, однако сделка пока не финализирована. В рамках этого соглашения NVIDIA также планирует инвестировать до ста миллиардов долларов в OpenAI. Но для AMD новое сотрудничество, в любом случае, является большим шагом вперёд — компания сможет существенно улучшить свои позиции на рынке ИИ, получив приличную прибыль.