AMD заключила партнёрство с OpenAI

Компания AMD объявила о партнёрстве с OpenAI и намерена предоставить процессоры общей мощностью шесть гигаватт для центров обработки данных, специализирующихся на искусственном интеллекте. Этот шаг представляет собой прямой вызов доминированию NVIDIA на рынке чипов для ИИ. Согласно пресс-релизу AMD, пятилетнее соглашение направлено на укрепление инфраструктуры OpenAI, чтобы справиться с растущими вычислительными потребностями таких приложений, как ChatGPT. И первая партия чипов, включающая один гигаватт графических ускорителей AMD Instinct MI450, запланировано на вторую половину 2026 года.

AMD заявила, что ожидает получить от соглашения десятки миллиардов долларов дохода, не раскрывая точных деталей. Кроме того, после объявления о партнёрстве акции компании выросли на двадцать четыре процента на предторговых торгах в понедельник. Это соглашение стало продолжением недавнего объявления OpenAI о стратегическом партнёрстве с NVIDIA, которое позволит разработчику ChatGPT развернуть не менее десяти гигаватт центров обработки данных на базе графических процессоров бренда. Компании уже подписали письмо о намерениях, однако сделка пока не финализирована. В рамках этого соглашения NVIDIA также планирует инвестировать до ста миллиардов долларов в OpenAI. Но для AMD новое сотрудничество, в любом случае, является большим шагом вперёд — компания сможет существенно улучшить свои позиции на рынке ИИ, получив приличную прибыль.