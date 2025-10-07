AMD заключила партнёрство с OpenAI

Компания AMD объявила о партнёрстве с OpenAI и намерена предоставить процессоры общей мощностью шесть гигаватт для центров обработки данных, специализирующихся на искусственном интеллекте. Этот шаг представляет собой прямой вызов доминированию NVIDIA на рынке чипов для ИИ. Согласно пресс-релизу AMD, пятилетнее соглашение направлено на укрепление инфраструктуры OpenAI, чтобы справиться с растущими вычислительными потребностями таких приложений, как ChatGPT. И первая партия чипов, включающая один гигаватт графических ускорителей AMD Instinct MI450, запланировано на вторую половину 2026 года.

AMD заявила, что ожидает получить от соглашения десятки миллиардов долларов дохода, не раскрывая точных деталей. Кроме того, после объявления о партнёрстве акции компании выросли на двадцать четыре процента на предторговых торгах в понедельник. Это соглашение стало продолжением недавнего объявления OpenAI о стратегическом партнёрстве с NVIDIA, которое позволит разработчику ChatGPT развернуть не менее десяти гигаватт центров обработки данных на базе графических процессоров бренда. Компании уже подписали письмо о намерениях, однако сделка пока не финализирована. В рамках этого соглашения NVIDIA также планирует инвестировать до ста миллиардов долларов в OpenAI. Но для AMD новое сотрудничество, в любом случае, является большим шагом вперёд — компания сможет существенно улучшить свои позиции на рынке ИИ, получив приличную прибыль.
AMD представила процессор Ryzen Threadripper Pro 9995WX…
AMD анонсировала выход нового поколения процессоров Ryzen Threadripper Pro серии 9000 WX на архитектуре Z…
AMD Ryzen 7 9800X3D разогнали до рекодной частоты…
Во время презентации в Шанхае известный оверклокер Hicookie из Тайваня, работающий в компании Gigabyte, с…
Процессор Huawei Kunpeng 930 производят по техпроцессу 5 нм…
В сети появились данные, что модули памяти в новейшем процессоре Huawei Kunpeng 930 для центров обработки…
Intel готовит к релизу процессор Core Ultra 5 235…
Согласно утечке от довольно надёжного инсайдера, компания Intel без лишнего шума расширяет линейку Arrow …
Snapdragon X2 Elite Extreme проиграл графике Apple M4…
Линейка процессоров Apple M4 получила ещё одну победу над Snapdragon X2 Elite Extreme. Ранее старшая моде…
Intel готовит новую архитектуру ядер процессора…
Согласно новым утечкам, Intel планирует изменить подход к разработке будущих поколений процессоров, сосре…
AMD готовит сразу два новых процессора с 3D V-Cache…
Согласно новой информации от известного инсайдера, AMD готовит серьёзное расширение линейки процессоров R…
Китайская Zhaoxin представила мощный процессор KH-50000…
Компания Zhaoxin официально представила серверные процессоры KH-50000, рассчитанные на китайский рынок и …
