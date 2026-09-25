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Nintendo выиграла иск на 4,5 миллиона долларов

Компания Nintendo выиграла довольно крупный иск на 4,5 миллиона долларов против Джеймса Уильямса, модератора Reddit, которого обвинили в распространении пиратских игр для Switch. Как ранее сообщило издание Aftermath, в решении федерального суда штата Вашингтон, вынесенном в среду в порядке заочного производства, судья также обязал Уильямса закрыть интернет-магазины, в которых, предположительно, хранились библиотеки пиратских игр для Switch. Nintendo подала иск против Уильямса, известного в интернете под псевдонимом archbox, в 2024 году. В заявлении компании утверждалось, что Уильямс стал одним из ведущих модераторов сообщества SwitchPirates, где якобы просил пользователей отправлять ему «пожертвования» в виде подарочных карт Nintendo eShop и копий игр для Switch «с целью их копирования и распространения» через пиратские интернет-магазины.

В октябре прошлого года Nintendo попросила суд вынести заочное решение о выплате 4,5 миллиона долларов, поскольку Уильямс не ответил на иск. «NOA [Nintendo of America] доказала, что Уильямс продвигал интернет-магазины, предлагающие пиратские файлы игр Nintendo и программное обеспечение для обхода защиты, призывал других передавать пиратские игры Nintendo в свои пиратские магазины и помогал другим распространять пиратские игры для Nintendo Switch, несмотря на то, что знал о нарушении авторских прав такой деятельностью», — говорится в постановлении окружного судьи США Лорен Кинг.
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