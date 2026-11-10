Sony добавила PlayStation Portal больше встроенной памяти

Компания Sony в следующем месяце выпустит в Японии обновлённую версию портативной консоли PlayStation Portal — устройство получит чёрный цвет корпуса Midnight Black, который ранее уже использовался в аксессуарах для PlayStation 5. Кроме того, новинка обзаведётся дополнительным объёмом встроенной памяти, которая предназначена для будущих функций устройства. Именно увеличение объёма внутренней памяти стало главным изменением новой версии. При этом устройство будет поддерживать только японский язык и сможет работать исключительно с учётными записями PlayStation, зарегистрированными в Японии, что довольно сильно ограничивает возможности юзеров. В Sony объяснили, что дополнительная память необходима для реализации «будущих функций», но подробности о них компания раскроет после завершения разработки.

Также Sony решила изменить название устройства — вместо PlayStation Portal Remote Player оно будет называться PlayStation Portal Player. Переименование в сочетании с увеличенным объёмом памяти может указывать на появление поддержки потоковых приложений. Текущая версия PlayStation Portal не позволяет запускать такие сервисы, как YouTube, Disney Plus и Netflix. Устройство предназначено преимущественно для потоковой передачи игр с PlayStation 5 или из облака, но при этом мощности консоли недостаточно для локального запуска игр PlayStation. Соответственно, дополнительная память может расширить набор функций модели.
Представлена портативная консоль Retroid Duo Lite+…
Компания Retroid пополнила ассортимент портативных игровых консолей моделью Duo Lite+, которая получила ф…
Nintendo пообещала не повышать цену на Switch 2…
Президент Nintendo Сюнтаро Фурукава заявил во время последней телефонной конференции с инвесторами, что к…
PlayStation 6 получит новую технологию генерации кадров…
Sony подала патентную заявку на собственную технологию генерации кадров, которая может найти применение в…
На Nintendo Switch 2 вышла бесплатная Warzone…
Владельцы Nintendo Switch 2 теперь могут бесплатно играть в Call of Duty: Warzone без покупки Modern Warf…
Valve обновила прошивку Steam Frame…
Компания Valve выпустила новое обновление для VR-шлема Steam Frame, которое заметно увеличивает время авт…
Ноутбук-консоль GPD Win Mini Ultra получит чип Intel Arc G3 …
Компания GPD анонсировала скорый выход нового устройства под названием Win Mini Ultra, который представля…
ИИ помог джейлбрейкнуть Nintendo Switch 2…
Спустя чуть больше года после выхода Nintendo Switch 2 и через несколько месяцев после обнаружения универ…
Консоль Lenovo Legion Go Gen 2 подорожала до 3080 долларов…
Сетевые источники сообщают, что портативная игровая консоль Lenovo Legion Go Gen 2 в очередной раз подоро…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor