Sony добавила PlayStation Portal больше встроенной памяти

Компания Sony в следующем месяце выпустит в Японии обновлённую версию портативной консоли PlayStation Portal — устройство получит чёрный цвет корпуса Midnight Black, который ранее уже использовался в аксессуарах для PlayStation 5. Кроме того, новинка обзаведётся дополнительным объёмом встроенной памяти, которая предназначена для будущих функций устройства. Именно увеличение объёма внутренней памяти стало главным изменением новой версии. При этом устройство будет поддерживать только японский язык и сможет работать исключительно с учётными записями PlayStation, зарегистрированными в Японии, что довольно сильно ограничивает возможности юзеров. В Sony объяснили, что дополнительная память необходима для реализации «будущих функций», но подробности о них компания раскроет после завершения разработки.

Также Sony решила изменить название устройства — вместо PlayStation Portal Remote Player оно будет называться PlayStation Portal Player. Переименование в сочетании с увеличенным объёмом памяти может указывать на появление поддержки потоковых приложений. Текущая версия PlayStation Portal не позволяет запускать такие сервисы, как YouTube, Disney Plus и Netflix. Устройство предназначено преимущественно для потоковой передачи игр с PlayStation 5 или из облака, но при этом мощности консоли недостаточно для локального запуска игр PlayStation. Соответственно, дополнительная память может расширить набор функций модели.