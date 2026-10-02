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Valve обновила прошивку Steam Frame

Компания Valve выпустила новое обновление для VR-шлема Steam Frame, которое заметно увеличивает время автономной работы. С выходом SteamOS 0.4.3, представляющей собой стандартную версию SteamOS, оптимизированную для Arm-процессора Snapdragon 8 Gen 3, Valve перевела Steam Frame в более энергоэффективный режим. Максимальный прирост автономности может достигать 12%, при этом речь идёт о теоретическом показателе — фактическое время работы сильно зависит от частоты кадров, которую выводит шлем, и типа отображаемого контента. В реальных сценариях использования стоит ожидать более умеренного увеличения автономности. И, вероятно, Valve внесла низкоуровневые оптимизации в программную часть системы, чтобы повысить энергоэффективность Steam Frame.

Кроме того, SteamOS 0.4.3 для Steam Frame получила функцию отслеживания взгляда, которая пока работает только с одним глазом. Активировать её можно в разделе VR Settings в пункте Track Dominant Eye Only, предварительно включив параметр «show advanced settings». Среди других исправлений — улучшенное поведение интерфейса при взаимодействии с элементами UI, а также устранение проблемы, из-за которой привязки контроллеров не загружались в некоторых играх. Не может не радовать, что Valve продолжает оптимизировать программную часть Steam Frame, поэтому в будущих обновлениях можно ожидать дальнейших улучшений. Сейчас SteamOS для Steam Frame всё ещё находится на стадии версии 0.4.3, то есть это предрелизная версия.
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