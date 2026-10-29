Sony выпустит прозрачные геймпады для PlayStation 5

Компания Sony сегодня официально анонсировала новую серию аксессуаров Prism Collection для PlayStation 5 — она возвращает популярный в конце 1990-х годов тренд на прозрачные корпуса, переосмысливая его в современном стиле. В линейку вошли беспроводные контроллеры DualSense и сменные панели для консоли PS5, сквозь которые видны некоторые внутренние компоненты устройств. Prism Collection будет доступна в трёх цветах — красном Flare Orange, зелёном Emerald Green и сером Graphite Gray. Предзаказы откроются 10 ноября в официальном интернет-магазине PlayStation и у участвующих в программе розничных продавцов, а официальные продажи начнутся 4 февраля 2027 года. Беспроводные контроллеры DualSense из новой коллекции будут стоить 85 долларов, а сменные панели для консоли — 75 долларов.

Ранее в этом году Microsoft представила специальную версию Xbox Series X к 25-летию бренда — её дизайн вдохновлён оригинальной Xbox, а сама консоль и некоторые аксессуары получили полупрозрачное зелёное оформление. Интересное совпадение, но, как объяснила сама Sony в публикации в официальном блоге PlayStation, идея Prism Collection возникла благодаря интересу дизайнерской команды к прозрачному оформлению PS5. Компания хотела дать игрокам возможность лучше рассмотреть конструкцию и особенности изготовления контроллеров DualSense и консолей PlayStation 5, так что была придумана новая концепция дизайна. Выглядит и правда интересно — особенно геймпады.
ИИ помог джейлбрейкнуть Nintendo Switch 2…
Спустя чуть больше года после выхода Nintendo Switch 2 и через несколько месяцев после обнаружения универ…
Valve не планирует выпускать Steam Deck 2…
Компания Valve уже несколько лет открыто говорит о том, что Steam Deck 2 действительно появится, но выпус…
Портативную консоль Acer Predator Atlas 8 оценили в 1300 дол…
Компания Acer выпустила в продажу портативную Windows-консоль Predator Atlas 8, которая оценена в 1300 до…
Sony научит ИИ автоматически чинить ПО в PlayStation…
Компания Sony подала патент на систему с ИИ, которая позволит устройствам компании, включая консоли PlayS…
Sony всё же не будет возрождать физические копии игр…
Решение Sony отказаться от производства физических игровых дисков вызвало волну критики среди владельцев …
Портативную консоль Arc X1 оценили в 350 долларов …
Компания Arc пополнила ассортимент портативных игровых консолей моделью X1, которая работает под управлен…
Вышла новая ревизия Sony PlayStation 5 Slim с оптимизацией с…
Sony выпустила обновлённую модификацию игровой приставки PlayStation 5 Slim, где устранён ряд недочётов и…
Sony представила QSSR для PS5…
Компания Sony запускает новую технологию интеллектуального масштабирования изображения специально для обы…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor