Sony выпустит прозрачные геймпады для PlayStation 5

Компания Sony сегодня официально анонсировала новую серию аксессуаров Prism Collection для PlayStation 5 — она возвращает популярный в конце 1990-х годов тренд на прозрачные корпуса, переосмысливая его в современном стиле. В линейку вошли беспроводные контроллеры DualSense и сменные панели для консоли PS5, сквозь которые видны некоторые внутренние компоненты устройств. Prism Collection будет доступна в трёх цветах — красном Flare Orange, зелёном Emerald Green и сером Graphite Gray. Предзаказы откроются 10 ноября в официальном интернет-магазине PlayStation и у участвующих в программе розничных продавцов, а официальные продажи начнутся 4 февраля 2027 года. Беспроводные контроллеры DualSense из новой коллекции будут стоить 85 долларов, а сменные панели для консоли — 75 долларов.

Ранее в этом году Microsoft представила специальную версию Xbox Series X к 25-летию бренда — её дизайн вдохновлён оригинальной Xbox, а сама консоль и некоторые аксессуары получили полупрозрачное зелёное оформление. Интересное совпадение, но, как объяснила сама Sony в публикации в официальном блоге PlayStation, идея Prism Collection возникла благодаря интересу дизайнерской команды к прозрачному оформлению PS5. Компания хотела дать игрокам возможность лучше рассмотреть конструкцию и особенности изготовления контроллеров DualSense и консолей PlayStation 5, так что была придумана новая концепция дизайна. Выглядит и правда интересно — особенно геймпады.