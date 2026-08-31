В мире заканчиваются запасы PS5 Pro из-за релиза GTA 6

Консоли PS5 Pro практически исчезли из крупных магазинов США после расширенного показа GTA 6 на Netflix. На Amazon и Walmart сторонние продавцы уже просят за консоль до 1300 долларов, хотя её официальная цена составляет 899 долларов. А PlayStation Direct остаётся единственным крупным американским продавцом, у которого PS5 Pro пока можно купить по рекомендованной цене, тогда как Best Buy и Target полностью распродали свои запасы. На eBay стоимость новых консолей, по имеющейся информации, достигает 1200 долларов, хотя неизвестно, сколько покупателей действительно готовы платить такие цены перекупщикам. Примечательно, что в России ситуация очень похожая — консолей в продаже либо нет, либо они стоят 130 тысяч рублей и более.

Ранее Rockstar подтвердила наличие улучшений для PS5 Pro в GTA 6, однако пока не раскрыла, в чем именно они будут заключаться. Учитывая, что производительность консоли в значительной степени ограничена возможностями процессора, маловероятно, что PS5 Pro позволит GTA 6 работать более чем при 30 кадрах в секунду. Поэтому желающим получить максимально качественный игровой опыт, возможно, придётся заплатить значительную переплату за улучшения, которые окажутся гораздо скромнее ожидаемых. При этом есть информация, что Sony пополнит запасы PS5 Pro в магазинах ближе к выходу GTA 6, который запланирован на 19 ноября. Поэтому тем, кто не торопится с покупкой, сейчас определённо стоит подождать, а не переплачивать более 400 долларов за консоль.
Анонсирована портативная игровая консоль Lenovo Legion C700…
Компания Lenovo пополнила ассортимент портативных игровых консолей моделью Legion C700, которая запускает…
Продажи Steam Deck сильно упали после повышения цены…
Steam Deck остаётся самым успешным продуктом Valve последних лет и с момента выхода стабильно входит в чи…
Microsoft сильно повысила цены на свои консоли…
Совсем недавно, 25 июня 2026 года, компания Microsoft объявила, что с 1 августа повысит цены на консоли X…
Новый Xbox пытаются сделать доступным…
Кризис памяти заставил Microsoft пересмотреть подход к развитию консольного бизнеса Xbox — глава Xbox Аша…
Lenovo готовит портативную консоль для стриминга игр…
Компания Lenovo готовит новую портативную игровую консоль для облачного гейминга — бренд Legion официальн…
Microsoft сократила львиную часть сотрудников Xbox…
Сегодня компания Microsoft объявила о новой волне сокращений спустя год после увольнения около 9100 сотру…
Релиз геймпада FlexStrike отложили на неопределённый срок…
Компания Sony неожиданно для аудитории отложила запуск контроллера FlexStrike для PS5 и ПК. Изначально ус…
Sony прекратит производство дисков в Европе…
Диски фактически уходят в прошлое, и, как выяснилось, Sony готовилась к этому шагу уже несколько лет. По …
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor