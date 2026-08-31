В мире заканчиваются запасы PS5 Pro из-за релиза GTA 6

Консоли PS5 Pro практически исчезли из крупных магазинов США после расширенного показа GTA 6 на Netflix. На Amazon и Walmart сторонние продавцы уже просят за консоль до 1300 долларов, хотя её официальная цена составляет 899 долларов. А PlayStation Direct остаётся единственным крупным американским продавцом, у которого PS5 Pro пока можно купить по рекомендованной цене, тогда как Best Buy и Target полностью распродали свои запасы. На eBay стоимость новых консолей, по имеющейся информации, достигает 1200 долларов, хотя неизвестно, сколько покупателей действительно готовы платить такие цены перекупщикам. Примечательно, что в России ситуация очень похожая — консолей в продаже либо нет, либо они стоят 130 тысяч рублей и более.

Ранее Rockstar подтвердила наличие улучшений для PS5 Pro в GTA 6, однако пока не раскрыла, в чем именно они будут заключаться. Учитывая, что производительность консоли в значительной степени ограничена возможностями процессора, маловероятно, что PS5 Pro позволит GTA 6 работать более чем при 30 кадрах в секунду. Поэтому желающим получить максимально качественный игровой опыт, возможно, придётся заплатить значительную переплату за улучшения, которые окажутся гораздо скромнее ожидаемых. При этом есть информация, что Sony пополнит запасы PS5 Pro в магазинах ближе к выходу GTA 6, который запланирован на 19 ноября. Поэтому тем, кто не торопится с покупкой, сейчас определённо стоит подождать, а не переплачивать более 400 долларов за консоль.