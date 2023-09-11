ARM будет выпускать собственные процессоры

Инвесторы компании ARM, по информации известных инсайдеров, обеспокоены снижением прибыли компании в последнем квартале в связи с замедлением темпов роста индустрии смартфонов, но руководство компании планирует смягчить снижение доходов за счёт повышения роялти — это значит, что теперь производители мобильных чипов будут вынуждены платить за лизинг архитектуры ARM больше денег. Этот шаг выгоден для ARM, поскольку, как утверждается аналитиками мобильного рынка, доходы компании от этого решения увеличатся на 20%. Эту же информацию подтверждают и достаточно крупные издания — Financial Times сообщает, что британский разработчик чипов сможет добиться роста доходов на 20% в финансовом году, заканчивающемся в марте 2025 года, опередив ожидания аналитиков.

Кроме того, есть и другие направления, в которых ARM может преуспеть и существенно повысить свои доходы. В настоящее время ARM играет лишь незначительную роль в технологиях, необходимых для построения больших языковых моделей, на которых работают чат-боты вроде ChatGPT, но, по словам главы ARM, в будущем компания будет принимать в этом вопросе гораздо большую роль. Возможно, компания начнёт выпускать собственные готовые чипы, чтобы продавать конечный продукт, а не просто лицензировать архитектуру для крупных компаний. Это будет важным моментом перед первичным размещением акций на бирже, потому что чем больше ARM зарабатывает за год, тем дороже будут её акции на старте торгов.
NVIDIA представила новейший графический ускоритель Hopper GH…
Компания NVIDIA только что объявила релизе усовершенствованного графического процессора GH200 с технологи…
Intel Lunar Lake получит передовой модуль для работы с ИИ…
Сегодня известные поставщики секретной информации заявили, что будущие процессоры следующего поколения In…
Intel Core i9-14900K оказался на 10% быстрее предшественника…
Инсайдеры сообщают, что новые процессоры компании Intel получат прирост тактовой частоты при сохранении п…
Intel отдаёт часть производства на TSMC…
Аналитики инвестиционного банка Goldman Sachs считают, что Intel может увеличить объём аутсорсинга своей …
Intel представила процессор на 8 ядер и 528 потоков…
На конференции Hot Chips 2023 компания Intel представила совершенно новую конструкцию процессора с 8 ядра…
Samsung производит чипы на 3 нм в большем количестве, чем TS…
Согласно публикации в корейском информационном издании Kukmin Ilbo, конкуренция между Samsung и TSMC на р…
В сеть слили характеристики нового процессора AMD Ryzen 5 75…
Вчера в сети появился скриншот из базы данных бенчмарка Puget Systems, на котором представлен новый и ещё…
Процессоры Intel следующего поколения слили в сеть…
По данным информационного издания Benchlife, западным инсайдерам удалось получить полные характеристики п…
Обзор и тесты Intel Core i5-13600K. Лучший процессор для игр?Обзор и тесты Intel Core i5-13600K. Лучший процессор для игр?
Обзор и тесты AMD Ryzen 5 7600X. Новый сокет AM5, DDR5 и PCIe 5.0Обзор и тесты AMD Ryzen 5 7600X. Новый сокет AM5, DDR5 и PCIe 5.0
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor