ARM будет выпускать собственные процессоры

Инвесторы компании ARM, по информации известных инсайдеров, обеспокоены снижением прибыли компании в последнем квартале в связи с замедлением темпов роста индустрии смартфонов, но руководство компании планирует смягчить снижение доходов за счёт повышения роялти — это значит, что теперь производители мобильных чипов будут вынуждены платить за лизинг архитектуры ARM больше денег. Этот шаг выгоден для ARM, поскольку, как утверждается аналитиками мобильного рынка, доходы компании от этого решения увеличатся на 20%. Эту же информацию подтверждают и достаточно крупные издания — Financial Times сообщает, что британский разработчик чипов сможет добиться роста доходов на 20% в финансовом году, заканчивающемся в марте 2025 года, опередив ожидания аналитиков.

Кроме того, есть и другие направления, в которых ARM может преуспеть и существенно повысить свои доходы. В настоящее время ARM играет лишь незначительную роль в технологиях, необходимых для построения больших языковых моделей, на которых работают чат-боты вроде ChatGPT, но, по словам главы ARM, в будущем компания будет принимать в этом вопросе гораздо большую роль. Возможно, компания начнёт выпускать собственные готовые чипы, чтобы продавать конечный продукт, а не просто лицензировать архитектуру для крупных компаний. Это будет важным моментом перед первичным размещением акций на бирже, потому что чем больше ARM зарабатывает за год, тем дороже будут её акции на старте торгов.