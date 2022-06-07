ARRI ALEXA 35 оценена в 35 тысяч рублей

Компания ARRI пополнила ассортимент кинокамер моделью ARRI ALEXA 35, которая получила новый датчик изображения формата Super 35 ALEV 4 с разрешением 4.6K (Open Gate 3:2, 4608:3164 пикселей и 27.99:19.22 мм). Главной особенностью новинки является динамический диапазон в 17 стопов, что на 2.5 ступени больше, чем у ее предыдущей модели. Также отметим встроенные фильтры ND (Clear, ND 0.6, 1.2 и 1.8), два независимых порта SDI, выход питания 12В и разъемы TC, сферический и анаморфотный режимы записи, MXF/ARRIRAW или MXF/Apple ProRes, новую технологию обработки изображения REVEAL Color Science, запись видео на компактные диски Codex на 1 ТБ и 2 ТБ, поддержку видоискателя MVF-2 с HDR, заводской калибровкой Advanced Color Match и питанием от батарей B-Mount. Ориентировочная цена камеры составляет 65 тысяч долларов.