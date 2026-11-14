Камера Fujifilm X-T6 получит новый 40-Мп сенсор

В сеть утекли характеристики флагманской беззеркальной APS-C камеры Fujifilm X-T6, которая будет представлена в ноябре вместе с объективом Fujinon XF 50-140mm F/2.8 II. Итак, грядущая новинка получит полностью новый 40-Мп сенсор, чип X-Processor 6, улучшенный ИИ-автофокус с 500 точками фазовой детекции, серийную съёмку до 60 кадров/с на электронном затворе, 5-осевую матричную стабилизацию (до 8 ступеней экспозиции) и режим со сдвигом пикселей с разрешением до 200 Мп. Камера сможет записывать видео 8K/30p (10-бит 4:2:2) и 4K/120p, а также выводить 12-битный ProRes и Blackmagic RAW. Устройство также оснастят OLED-видоискателем на 3,69 млн точек, 3-дюймовым наклонным экраном с разрешением 1,84 млн точек, переработанными дисками управления, более ёмким аккумулятором NP-W255 (2550 мАч), адаптерами Wi-Fi 6 и Bluetooth, новым профилем имитации плёнки, а также чёрной и серебристой расцветками корпуса. Ориентировочная цена Fujifilm X-T6 составляет от 2000 до 2200 евро.

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