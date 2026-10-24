Камеру Sigma FP2 оценили в 2200 долларов

Компания Sigma пополнила ассортимент компактных полнокадровых камер моделью FP2, которая ориентирована на профессиональную видеосъёмку. Новинку оснастили частично слоеным сенсором разрешением 24,5 Мп (как в Nikon ZR) и быстрым считыванием данных, поддержкой серийной съёмки до 20 к/с, системой автофокусировки с распознаванием людей, животных и птиц, автономностью батареи до 370 фотографий или 130 минут видеозаписи (на 30% дольше, чем в оригинальной Sigma fp), записью видео в разрешении 6K с 30 к/с на внешний SSD, по всему сенсору, динамическим диапазоном 14,1 ступени, записью звука в формате 32-bit float, поддержкой ProRes RAW и профиля Leica L-Log, функцией Director's Viewfinder для моделирования поля зрения таких камер, как ARRI ALEXA 35 и Sony VENICE 2/BURANO, переключателем фото и видеосъемки на корпусе, 70 ГБ встроенной памяти и слотом для SD-карт. Камера появится в продаже 11 ноября по цене в 2200 долларов.