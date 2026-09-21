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Камера GoPro Mission 1 Pro ILS появилась в продаже

Компания GoPro выпустила в продажу экшн-камеру Mission 1 Pro ILS, которая оценена на дебютном китайском рынке в эквивалент 820 долларов. Новинка характеризуется поддержкой сменных объективов с креплением M43, 1-дюймовым экраном, поддержкой записи видео в разрешении до 8K при 60 к/с, 1080p с 960 к/с, а также 8K 30 к/с и 4K 120 к/с с Open Gate в формате 4:3, новым интеллектуальным процессором GP3, возможностью делать фото в разрешении до 50 Мп, батареей Enduro2 ёмкостью 2150 мАч, поддержкой непрерывной съемки от 5 часов в 1080p/30 к/с и до 1,5 часа в 8K/30 к/с, возможностью погружения в воду до 20 метров без бокса и до 60 метров со специальным чехлом.

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