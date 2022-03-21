ASRock представляет мини-ПК iBOX с процессорами Intel Alder Lake

ASRock Industrial, подразделение ASRock, выпустило свои новые компьютеры iBOX с процессорами Intel Alder Lake в малом форм-факторе.

Линейка защищенных мини-ПК iBOX от ASRock Industrial представлена ​​в трех вариантах, они оснащены процессорами Intel Alder Lake 12-го поколения. Они заменяют старые процессоры на базе Tiger Lake 2020 года. Судя по конструкции, ASRock использует полностью алюминиевый корпус, и вся система действует как один полный радиатор, поскольку она пассивно охлаждается и имеет безвентиляторную конструкцию. ASRock Industrial iBOX имеет размеры 171,8 x 50,05 x 109,45 мм и весит 1,6 кг.

Три конфигурации включают Intel Core i3-1215U мощностью 15 Вт с 6 ядрами, Core i5-1245U с 10 ядрами и Core i7-1265U, также с 10 ядрами. Эти процессоры имеют минимальную гарантированную номинальную мощность 12 Вт и максимальную мощность 55 Вт. Тактовые частоты моделей Core i3 и Core i5 составляют базовую 3,3 ГГц и 4,4 ГГц в режиме Boost, а модель Core i7 — базовую 3,6 ГГц и 4,8 ГГц в режиме Boost. Мини-ПК ASRock iBOX конфигурируется с памятью DDR4-3200 объемом до 64 ГБ и имеет хороший набор портов, который включает в себя 6 портов USB 3.2 Gen 2, 2 порта USB 2.0, порты DP 1.4a + HDMI 2.0b, 2 (1x 1 порт GbE + 1x 2,5GbE) LAN, 1 разъем постоянного тока, 1 COM-порт, 1 аудиопорт.

Другие настраиваемые характеристики включают один порт SATA III и один слот M.2 (2242/2260/2280), совместимый с PCIe Gen 4x4. Мини-ПК ASRock Industrial iBOX поставляется с адаптером питания мощностью 90 Вт, комплектом винтов, комплектом для настенного монтажа и кронштейном для поддержки M.2 2280. Он также имеет встроенную микросхему TPM 2.0.