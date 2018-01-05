ASUS GPU XG Station Pro новая док станция для видеокарты

ASUS объявила о новом XG Station Pro, внешнем корпусе GPU на базе порта Thunderbolt 3 с пропускной способностью 40 Гбит / с. Устройство основано на стильным алюминиевым корпусом и подает на вашу внешнюю видеокарту 330 Вт.Разработанный в сотрудничестве с In Win - известным производителем премиального компьютерного шасси - XG Station Pro имеет очень функциональный и стильный дизайн с элегантным серо-алюминиевый корпус, который отлично дополняет ноутбуки премиум-класса. XG Station Pro подходит для полноразмерной 2.5-слотовой видеокарты, но имеет компактный размер, который занимает минимальное пространство на столе или рабочем пространстве. Внешний источник питания мощностью 330 Вт поддерживает даже самые требовательные графические карты, уменьшает тепло в корпусе и позволяет XG Station Pro иметь меньший общий размер.ASUS XG Station Pro будет доступен с января 2018 года на отдельных рынках, это цена TBA.