Представлена умная портативная колонка СберБум Трек

Сбер показал публике новый портативный умный динамик — СберБум Трек. Устройство оснащено искусственным интеллектом ГигаЧат и получило уникальные функции персонализации. Ключевое достоинство модели состоит в том, что музыкой можно управлять голосом даже при отсутствии интернет-соединения. За понимание и обработку запросов отвечает нейросетевая модель ГигаЧат, работающая локально. Чтобы включить сохранённую композицию, отыскать исполнителя или нужную песню, а также отрегулировать громкость, достаточно назвать колонку по выбранному имени.

В памяти устройства помещается свыше 200 треков — так любимая музыка всегда окажется под рукой. Пользователь может сам придумать для колонки имя, и она станет откликаться на него при обращении. ГигаЧат благодаря обновлённой манере общения беседует с владельцем более живо и раскованно, а стиль ответов разрешено подстроить под собственные предпочтения. Выражать эмоции колонка умеет и визуально. На встроенном LED-дисплее проигрывается анимация в виде глазок — она делает общение с помощником более одушевлённым.

Встроенный акселерометр даёт СберБум Трек возможность распознавать движения и перемену положения в пространстве. На действия пользователя устройство откликается, словно персонаж. Скажем, при падении колонка способна воскликнуть «Ой!», а если её уложить на бок — на LED-дисплее закроются глазки и будет изображено, будто она засыпает. Есть у колонки и игровая функция: стоит её встряхнуть, и на экране высветится случайное число от 1 до 6 — как при броске кубика. Аккумулятор на 2500 мАч позволяет до 8 часов непрерывно воспроизводить музыку без подзарядки. Чистый и насыщенный звук — и в помещении, и на открытом воздухе — обеспечивает акустическая система мощностью 20 Вт с автоматической коррекцией звучания.