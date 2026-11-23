Второе изменение связано с классическим Google Assistant. Голосовой помощник также отправится на пенсию в следующем году — его поддержка завершится 2 августа 2027 года. Вместо него все умные колонки и дисплеи Google перейдут на Gemini — процедура обновления довольно простая, так как достаточно открыть приложение Google Home, нажать на значок профиля, перейти в настройки дома и выбрать появившийся баннер «Настроить Gemini для дома». Новый помощник действительно умнее классического Google Assistant и лучше справляется с поиском информации. Кроме того, Gemini понимает более свободную и естественную речь, поэтому пользователям больше не придётся подстраиваться под относительно строгие формулировки голосовых команд. При этом Google не обещает каких-либо потерь в функциональности, что довольно важно.