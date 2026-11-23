Google откажется от двух важных сервисов в 2027 году

В традиционном для Google стиле компания вновь не может определиться с тем, как именно позиционировать свои продукты — в 2027 году грядут не совсем понятные нововведения. Первое изменение касается приложения Nest. Его версии для Android, iOS и веб-браузеров прекратят работу 25 января 2027 года, а пользователям, которые до сих пор используют его для управления устройствами Nest, придётся перейти на Google Home. При этом Google возьмёт большую часть работы на себя — компания автоматически перенесёт все устройства, включая камеры, а также сохранит историю видеозаписей. А владельцы подписки Nest Aware автоматически перейдут на Google Home Premium.

Второе изменение связано с классическим Google Assistant. Голосовой помощник также отправится на пенсию в следующем году — его поддержка завершится 2 августа 2027 года. Вместо него все умные колонки и дисплеи Google перейдут на Gemini — процедура обновления довольно простая, так как достаточно открыть приложение Google Home, нажать на значок профиля, перейти в настройки дома и выбрать появившийся баннер «Настроить Gemini для дома». Новый помощник действительно умнее классического Google Assistant и лучше справляется с поиском информации. Кроме того, Gemini понимает более свободную и естественную речь, поэтому пользователям больше не придётся подстраиваться под относительно строгие формулировки голосовых команд. При этом Google не обещает каких-либо потерь в функциональности, что довольно важно.