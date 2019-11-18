ASUS PCE-AX3000: карта расширения с поддержкой Wi-Fi 6

2019-11-18, Автор - Салават Шайхутдинов; Продукт - ASUS PCE-AX3000; [56]
ASUS представила беспроводной адаптер-роутер PCE-AX3000 (802.11ax Wi-Fi 6), низкопрофильную (половинную) сетевую карту с поддержкой до 3000 Мбит / с (2,4 Гбит / с на 5 ГГц и 600 Мбит / с на 2,4 ГГц), а также дополнительное удобство Bluetooth 5.0 для ближней связи. В комплект входит антенна MU-MIMO. Помимо MU-MIMO, карта поддерживает OFDMA для лучшего предотвращения столкновений с другими устройствами в том же канале и протокол безопасности WPA3. NIC - это, по сути, дополнительная карта PCI-Express 3.0 x1 с гнездом E-key M.2, в которой находится плата Intel AX200 "Cyclone Peak" WLAN.

Цена:

Ожидается, что цена AX3000 будет значительно ниже 50 долларов.

Комментарии и отзывы ASUS PCE-AX3000
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