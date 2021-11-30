ASUS PureGo проверяет чистоту ваших фруктов и овощей

Компания ASUS выпустила свой первый кухонный гаджет PureGo PD100, предназначенный для проверки чистоты ваших фруктов и овощей. Этот гаджет уже получил престижную награду Reddot 2021 и позволяет легко узнать, действительно ли ваши фрукты и овощи чисты и не содержат загрязняющих веществ и химикатов.

Просто поместите ASUS PureGo в воду, смыв проточной водой пестициды или остатки с поверхности фруктов и овощей. Визуальное представление результатов обеспечивается с помощью кольцевого индикатора PureGo, который постоянно обновляет и определяет качество воды во время мойки. Это стильное и простое в использовании устройство быстро сообщит вам, безопасны ли ваши овощи и фрукты. Он точно определяет любые примеси в воде, включая пестициды и другие загрязнители, экономя время, воду и защищая здоровье вашей семьи.