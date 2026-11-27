В современных реалиях, учитывая стоимость квадратного метра жилья, ограниченное пространство в ванных комнатах встречается достаточно часто, а при этом нужно разметить не только место под сантехнику, но и стиральную машину. Уместить все и не потерять при этом в качестве стирки можно с помощью компактной линейки Aquamatic от бренда Candy с возможностью монтажа под раковину. В рамках нашей «Лаборатории» мы проводили тестирование Candy Aqua 2D1040-07, а сегодня детально рассмотрим Candy Aquamatic Inverter C43W4 05MBW-07.

Комплектация и установка

Одним из ключевых улучшений стали тихий инверторный мотор с функцией обработки белья паром, а также обновленный внешний вид.

Поставляется в коробке из транспортировочного картона, зафиксированной на паллете из пенопласта. Комплект включает заливной шланг, кронштейн для сливного шланга, заглушки для отверстий, руководство пользователя, гарантийный талон.

После распаковки необходимо будет удалить четыре транспортировочных винта, удерживающих барабан, а на их место поставить комплектные пластиковые заглушки. На месте установки подсоединить заливной шланг и с помощью кронштейна зафиксировать сливной шланг. Финальным шагом выровнять по горизонтали при помощи четырех регулируемых ножек.

Внешний вид

Габариты позволяют установить ее удобно под раковину, а при использовании специальных раковин такой комплект выглядит после монтажа красиво и современно.Это компактная стиральная машина и ее высота составляет 70 сантиметров, против 85 сантиметров у машин с традиционным исполнением. Глубина по корпусу 43.1 сантиметра и общая глубина 49 сантиметров.

Оформление в сравнении с прошлым поколением выглядит стильно. Основа белый цвет, люк с черным обрамлением, поворотный селектор режимов стирки, символьно-цифровой дисплей.

Люк открывается в левую сторону на 130 градусов. Петли люка выполнены из стального сплава. Загрузка и выгрузка белья удобна.

Барабан из стали с рядами штампованных бугорков и тремя бойниками-активаторами с изогнутой верхней гранью. При своих компактных габаритах объем загрузки 5 килограмм.

В верхнем правом углу у Candy Aquamatic Inverter C43W4 05MBW-07 размещен светодиодный символьно-цифровой дисплей с набором кнопок, используемых для изменения настроек программы стирки, запуска и остановки стирки, а также включения/выключения питания.

В центре поворотный селектор программ. Двенадцать программ с нанесенными названиями программ по периметру. Вращается селектор с отсечками.

Слева лоток для моющих средств с ванночкой для геля или стирального порошка, а также кондиционера. Кювета имеет антибактериальное покрытие, которое предотвращает размножение бактерий. Есть специальные форсунки, которые являются элементом системы JetClean, используемой для удаления налета и загрязнений внутри люка.

В нижнем правом углу круглый лючок, скрывающий доступ к пробке выпускного фильтра и патрубку аварийного сброса воды.

Боковая и тыльная часть корпуса из штампованной стали. По центру нанесена наклейка с серийным номером и ключевыми техническими характеристиками. Сверху фитинг для заливного шланга с фильтром механической очистки, сливной шланг несъемный и он смонтирован с завода.

Тесты

В этой стиральной машине установлен бесщеточный инверторный мотор. Он экономичнее, тише и надежнее.Candy Aquamatic Inverter C43W4 05MBW-07 поддерживает двенадцать программ. Для программ дополнительно можно установить температуру стирки (20, 30, 40, 60 и 90 градусов), скорость отжима (400, 600, 800 и 1000 оборотов в минуту), добавить до трех дополнительных циклов полоскания. Также выставить отсрочку запуска от 30 минут и до 24 часов, что позволит запланировать стирку в период ночного тарифа электросчетчика с двух или перед пробуждением. Доступна блокировка от детей.

Отдельно отмечу функцию «Пар», которая в ранних поколениях серии не была представлена. При выборе этой функции идет подача пара внутрь барабана во время стирки для мягкого очищения тканей и их размягчения. Пар проникает в ткань, дезинфицирует ее, уничтожая бактерии и клещей, удаляет аллергены и сокращает время глажки.

Доступны три быстрые программы: 15, 29 и 39 минут. На режиме «Эко, 15 минут» по умолчанию стирка проводится без нагрева воды с отжимом на 1000 оборотах минуту. На «Быстрая, 29» и «Быстрая, 39» при 20 и 30 градусах соответственно. В этих режимах удобно проводить стирку небольшого объема одежды, например, той, что носится во время тренировок или той, что носится повседневно. Отстирывает на этих программах хорошо, удаляя загрязнения, не оставляет моющего средства.

Итоги

Есть программы для деликатных тканей, синтетики и хлопка, а также детской одежды. При выборе этих программ проводится автоматическое взвешивание белья, и стиральная машина сама определяет время стирки исходя из веса белья. Доступна программа с отжимом, при которой в течение 10 минут белье будет отжиматься при 1000 оборотах в минуту. Также предлагается служебная программа «Самоочистка» для очистки барабана.Candy Aquamatic Inverter C43W4 05MBW-07 – один из лучших вариантов среди стиральных машин под раковину, представленных на российском рынке. Модель с привлекательным внешним исполнением, надежным и тихим инверторным мотором, набором программ с возможностью ручных настроек, экономичность по расходу электроэнергии и воды, высокое качество стирки.