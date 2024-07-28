ASUS ROG Ally X показала высокую автономность в тесте

Энтузиасты сравнили время автономной работы портативной игровой консоли ASUS ROG Ally X с оригинальной моделью в различных играх. В Cyberpunk 2077 новинка проработала 2 часа 46 минут в режиме Performance, а обычная ROG Ally – 1 час 33 минуты. Производительность подросла не так сильно – в среднем на 10%. Если автономность стала лучше за счет аккумулятора увеличенной ёмкости (80 Втч), то производительность улучшили благодаря памяти LPDDR5X-7500.

Напомним, что приставка оснащается 8-ядерным APU AMD Ryzen Z1 Extreme, 24 ГБ ОЗУ, накопителем PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD (2280) вместимостью 1 ТБ, 7-дюймовым экраном с разрешением 1920:1080 пикселей, кадровой частотой 120 Гц, 100% охватом цветовой палитры sRGB и защитным стеклом Gorilla Victus, дополнительным портом (USB4) и корпусом массой 678 граммов.