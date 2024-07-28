ASUS ROG Ally X показала высокую автономность в тесте

Энтузиасты сравнили время автономной работы портативной игровой консоли ASUS ROG Ally X с оригинальной моделью в различных играх. В Cyberpunk 2077 новинка проработала 2 часа 46 минут в режиме Performance, а обычная ROG Ally – 1 час 33 минуты. Производительность подросла не так сильно – в среднем на 10%. Если автономность стала лучше за счет аккумулятора увеличенной ёмкости (80 Втч), то производительность улучшили благодаря памяти LPDDR5X-7500.

Напомним, что приставка оснащается 8-ядерным APU AMD Ryzen Z1 Extreme, 24 ГБ ОЗУ, накопителем PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD (2280) вместимостью 1 ТБ, 7-дюймовым экраном с разрешением 1920:1080 пикселей, кадровой частотой 120 Гц, 100% охватом цветовой палитры sRGB и защитным стеклом Gorilla Victus, дополнительным портом (USB4) и корпусом массой 678 граммов.
Игровая консоль ASUS ROG Ally X появилась в продаже …
Компания ASUS выпустила в международную продажу портативную игровую приставку ROG Ally X, которая была пр…
Nintendo сообщила дату релиза Switch 2…
На протяжении достаточно длительного времени известные инсайдеры уверенно говорили о том, что компания Ni…
Nintendo Switch 2 будут выпускать огромными партиями для бор…
Вчера информационное издание VGC сообщило, что президент Nintendo Шунтаро Фурукава на недавней сессии воп…
Nintendo проведёт презентацию, но не покажет новую консоль…
Сегодня компания Nintendo должна провести официальную презентацию Nintendo Direct, в рамках которой японс…
Microsoft повышает цены на подписку Game Pass…
Сегодня появилась информация о том, что компания Microsoft меняет условия подписки Game Pass — версии Ult…
Представлена портативная консоль MSI Claw 8 AI Plus …
Компания MSI показала на выставке Computex 2024 портативную игровую консоль Claw 8 AI Plus, которая основ…
Nintendo Switch 2 получит новый процессор…
На прошлой неделе в сети появилось множество новостей о том, что компания Nintendo готовится к релизу кон…
Портативная игровая консоль Zotac Zone оценена в $800…
Компания Zotac официально представила портативную игровую приставку Zotac Zone, которая появится в продаж…
Зарядка для двух геймпадов PS5. Обзор DOBE TP5-05103Зарядка для двух геймпадов PS5. Обзор DOBE TP5-05103
Док-станция для PS5 с охлаждением и зарядкой на два геймпада. Обзор DOBE TP5-05102Док-станция для PS5 с охлаждением и зарядкой на два геймпада. Обзор DOBE TP5-05102
Зарядная станция для двух DualSense. Обзор DOBE TP5-0515BЗарядная станция для двух DualSense. Обзор DOBE TP5-0515B
Дополнительное охлаждение для PlayStation 5 Slim. Обзор iPEGA PG-P5S005Дополнительное охлаждение для PlayStation 5 Slim. Обзор iPEGA PG-P5S005
Зарядная док-станция для контроллером PS5 VR2. Обзор DOBE TP5-3505Зарядная док-станция для контроллером PS5 VR2. Обзор DOBE TP5-3505
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor