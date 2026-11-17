GPD представила консоль WIN Mini Ultra

Компания GPD опубликовала полные технические характеристики портативной игровой консоли WIN Mini Ultra — согласно обновлённой странице продукта, устройство получило процессор Intel Arc G3 Extreme с 14 ядрами в конфигурации 2P+8E+4LPE. Максимальная тактовая частота достигает 4,7 ГГц, а за графику отвечает встроенный ускоритель Arc B390 с 12 ядрами Xe3 и частотой до 2,3 ГГц. Консоль оснащена 8-дюймовым LTPS IPS-дисплеем с разрешением 1920х1200 пикселей и переменной частотой обновления от 48 до 120 Гц. Объём оперативной памяти LPDDR5X с частотой до 8533 МТ/сек достигает 64 ГБ. Заявленный диапазон энергопотребления процессора (TDP) составляет от 15 до 45 Вт — эти характеристики отличаются от ранее опубликованных данных из тизера GPD в китайской социальной сети Weibo.

По сравнению с предыдущей WIN Mini на базе процессора AMD Ryzen новая версия получила значительно более широкие возможности подключения. Предусмотрены два порта USB4 v2 с пропускной способностью до 80 Гбит/сек каждый и поддержкой DisplayPort 2.1, а также слот для карт памяти microSD Express. Для накопителя имеется разъём M.2 2280 с поддержкой полноразмерных SSD PCIe 5.0 x4, хотя стандартные комплектации будут поставляться с накопителями PCIe 4.0. Увеличилась и ёмкость аккумулятора — с 44,24 Втч у предыдущей модели до 56,01 Втч. В комплект поставки также входит зарядное устройство мощностью 100 Вт. Но и стоит такая консоль 1500 долларов, так что доступной её назвать нельзя.