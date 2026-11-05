Microsoft прокачала Xbox Cloud Gaming

Компания Microsoft официально представила две новые экспериментальные функции для Xbox Cloud Gaming — они позволят использовать смартфон в качестве контроллера на телевизорах, а также подключать новый геймпад Xbox Nano напрямую к облачным серверам через Wi-Fi. «Вместо Bluetooth-подключения к телевизору функция Cloud Connect использует Wi-Fi для прямого соединения с облачным сервером, на котором запущена игра. Это позволяет снизить задержку ввода и сделать игровой процесс более отзывчивым», — объяснили в команде Xbox.

Пользователи из США уже могут опробовать Cloud Connect на контроллере Xbox Nano, но в остальных регионах доступна другая экспериментальная функция — управление играми на умных телевизорах с помощью смартфона. Она позволяет пользоваться Xbox Cloud Gaming без отдельного Bluetooth-геймпада — для этого достаточно открыть сайт облачного игрового сервиса и подключить телефон в качестве контроллера. В Microsoft подчёркивают, что обе функции пока находятся на стадии тестирования, поэтому доступность возможностей, а также список поддерживаемых игр и устройств могут быть ограничены. Кроме того, для настройки Cloud Connect на Xbox Nano потребуется бета-версия приложения Xbox для Android или приложение Xbox Accessories на ПК. Так что для обычных пользователей это может быть слишком сложной задачей, но в общем и целом направление развития платформы не может не радовать. Компания явно работает в нужном направлении.
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