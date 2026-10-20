PlayStation 6 получит новую технологию генерации кадров

Sony подала патентную заявку на собственную технологию генерации кадров, которая может найти применение в PlayStation 6. Хотя название консоли в документе не упоминается, разработка выглядит логичным продолжением работы компании над улучшением графики в играх. Описанная технология использует нейросети для создания дополнительных кадров. Сначала нейросеть-кодировщик преобразует только что отрисованный кадр в компактное представление данных, после чего другая нейросеть-декодировщик использует его для прогнозирования следующего кадра. В качестве дополнительных входных данных могут применяться векторы движения и недавние команды с контроллера — они помогают системе предугадывать действия игрока и направление его движения. Сгенерированный кадр выводится на экран, пока консоль продолжает отрисовывать следующий настоящий кадр.

В патенте отмечается недостаток существующих методов генерации кадров — они вставляют искусственный кадр между двумя реальными, поэтому системе приходится дожидаться отрисовки обоих, а это увеличивает задержку управления. Решение Sony работает иначе — оно прогнозирует следующий кадр на основе только одного уже отрисованного кадра. Предполагается, что такой подход позволит сделать игровой процесс плавнее без снижения качества изображения. Кроме того, технология способна генерировать сразу несколько кадров подряд, а на случай, если нейросетевой метод окажется недоступен в игре.