Valve уже тестирует Steam Deck 2

В базе OpenBenchmarking обнаружили результаты тестирования нового процессора AMD Gainsborough, который может стать одним из кандидатов на роль аппаратной платформы Steam Deck 2. Согласно утечке, инженерный образец оснащён 6-ядерным процессором с поддержкой 12 потоков. Это на 50% больше, чем у нынешней Steam Deck, а базовая тактовая частота составляет 2,4 ГГц. Ещё одно заметное отличие от оригинальной Steam Deck — объём оперативной памяти. Обнаруженный образец Gainsborough оснащён 24 ГБ LPDDR5, тогда как нынешняя консоль Valve располагает 16 ГБ. Кроме того, память работает на скорости 9600 МТ/сек против 6400 МТ/сек у Steam Deck. Это не означает, что Steam Deck 2 обязательно получит 24 ГБ оперативной памяти. Однако результаты тестирования указывают на то, что AMD, Valve или другой производитель оборудования проверяет такую конфигурацию.

В тесте FurMark новый процессор набрал 3508 баллов — для сравнения, Steam Deck показала 3323 балла в том же тесте при разрешении 1280х800 пикселей. При этом Gainsborough тестировали в разрешении 1024х768 пикселей, так что напрямую сравнивать результаты не совсем корректно, однако показатели оказались близкими, несмотря на более высокое разрешение при тестировании Steam Deck. Если результаты получены на ранней версии драйверов, это может быть хорошим признаком — в будущем с апдейтами драйверов ситуация улучшится. При этом ранее также появлялась информация о том, что Valve может отказаться от полностью кастомного процессора AMD в пользу готового чипа.