ASUS ROG Ally будет работать на AMD Ryzen Z1 Extreme

В своем официальном блоге компания ASUS подтвердила, что портативная игровая консоль ROG Ally будет первой приставкой, которая оснащена недавно анонсированными процессорами серии AMD Ryzen Z1. Процессоры будут выпущены в двух версиях, и, как показывают утечки результатов тестов бенчмарков, мы можем ожидать портативную консоль с двумя вариантами процессоров. Кроме того, издание Engadget China также представило изображения разборки портативного устройства и множество снимков печатной платы, которая содержит чип AMD Ryzen Z1 Extreme. Этот новый процессор основан на архитектурах Zen 4 и RDNA 3, благодаря чему потенциальный покупатель получит действительно внушительную производительность.

ASUS ROG Ally также поддерживает внешнюю графическую карту ASUS XG Mobile, которая предлагает графику NVIDIA флагманского уровня — вплоть до RTX 4090. Впрочем, хотя эта eGPU может значительно повысить производительность портативной приставки, она также стоит 2000 долларов, что, конечно, очень дорого. При этом нужно понимать, что хотя производитель говорит о какой-то безумной производительности портативной консоли, ни слова о системе охлаждения сказано не было. А когда в довольно компактном корпусе представлено такое производительное железо, то, вероятно, нужно позаботиться и о системе охлаждения, которая сможет справиться с рассеиванием внушительного потока тепла. Будем ждать официальных тестов — пока что консоль ещё не вышла.