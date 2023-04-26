ASUS ROG Ally будет работать на AMD Ryzen Z1 Extreme…

ASUS ROG Ally также поддерживает внешнюю графическую карту ASUS XG Mobile, которая предлагает графику NVIDIA флагманского уровня — вплоть до RTX 4090. Впрочем, хотя эта eGPU может значительно повысить производительность портативной приставки, она также стоит 2000 долларов, что, конечно, очень дорого. При этом нужно понимать, что хотя производитель говорит о какой-то безумной производительности портативной консоли, ни слова о системе охлаждения сказано не было. А когда в довольно компактном корпусе представлено такое производительное железо, то, вероятно, нужно позаботиться и о системе охлаждения, которая сможет справиться с рассеиванием внушительного потока тепла. Будем ждать официальных тестов — пока что консоль ещё не вышла.