ASUS ROG Ally очень легко ремонтировать

Портативное устройство ASUS ROG Ally, которое относительно недавно поступило в продажу, привлекло внимание специалистов из iFixit, которые провели подробный разбор игрового компьютера. И в конечном итоге специалисты поставили гаджету положительную оценку, отмечая удобство замены аккумулятора, джойстика, вентиляторов и SSD. Однако специалисты также отметили некоторые минусы ROG Ally, которые относятся к сложности замены экрана и очень сложному доступу к некоторым запасным частям внутри конструкции. Представители компании заявили, что iFixit заинтересована в изучении внутренней структуры ASUS ROG Ally для сравнения с королём портативных игровых компьютеров — Steam Deck от Valve.

Возможность ремонта устройства имеет важное значение для многих геймеров, поэтому оценка таких сайтов, как iFixit, критически важна в процессе выбора потенциального устройства для приобретения. Например, специалисты компании заявили, что открыть ROG Ally было очень просто — достаточно было открутить шесть винтов типа Phillips и снять заднюю крышку. На батарее есть наклейка «не вскрывать», плюс на других компонентах есть две предупреждающие наклейки, которые говорят о том, что пользователь может лишиться гарантии, если будет ремонтировать гаджет самостоятельно. Однако это больше связано с безопасностью, так как литий-ионные аккумуляторы могут быть взрывоопасными, если с ними неправильно обращаться. Но в конечном итоге оценка ремонтопригодности очень высокая.