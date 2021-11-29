ASUS ROG представляет роутер Rapture GT-AX6000

Компания ASUS ROG анонсировала Rapture GT-AX6000, высокопроизводительный игровой роутер с поддержкой Wi-Fi 6 (802.11ax) с совершенно новым дизайном. Футуристический игровой маршрутизатор ROG Rapture GT-AX6000 позволяет геймерам подключать больше устройств и выводит игровой процесс на новый уровень.

Оснащенный 64-битным четырехъядерным процессором Broadcom с тактовой частотой 2,0 ГГц и флагманскими наборами микросхем Broadcom WiFi 6 следующего поколения, он обеспечивает скорость беспроводной связи до 6000 Мбит/с с ASUS RangeBoost Plus для расширенного диапазона, поэтому он всегда готов к самым серьезным битвам. GT-AX6000, созданный для обеспечения высокой пропускной способности большему количеству устройств, оснащен двумя портами Ethernet 2,5 Гбит/с.

ROG Rapture GT-AX6000 оснащен четырехъядерным 64-разрядным процессором Broadcom с тактовой частотой 2,0 ГГц и набором микросхем WiFi, что обеспечивает производительность даже в самых требовательных игровых сетях. Он увеличивает максимальную пропускную способность сети до 18%, обеспечивая молниеносную производительность, ускоряя передачу данных и оптимизируя игровой процесс. GT-AX6000 также включает ASUS RangeBoost Plus, последнюю и самую мощную версию RangeBoost, которая улучшает покрытие для всех устройств WiFi, включая устаревшие устройства. В сочетании с технологией ASUS RF и другими эксклюзивными технологиями ASUS RangeBoost Plus значительно увеличивает дальность действия сигнала WiFi и покрытие до 38%.

ASUS AiMesh дает пользователям возможность создать настоящую ячеистую сеть WiFi для всего дома, используя любой маршрутизатор, совместимый с ASUS AiMesh, в качестве ячеистого узла, чтобы расширить покрытие сети, устранить мертвые зоны и обеспечить сверхбыстрый и надежный Wi-Fi во всем доме.