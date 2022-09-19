ASUS анонсировала игровой роутер RT-AX86U Pro

Состоялся анонс игрового роутера ASUS RT-AX86U Pro, он уже доступен для предварительного заказа в Китае. RT-AX86U Pro оснащается четырехъядерным 16-нм чипом от Broadcom с рабочей частотой 2,0 ГГц. Он имеет 1 ГБ памяти и оснащен выделенным игровым портом, который получает приоритет при передаче данных. Устройство поддерживает технологию RangeBoost+, кроме того роутер обеспечивает улучшенное покрытие Wi-Fi на 16% по сравнению с предыдущей моделью. Заявлена поддержка Wi-Fi 6, Mesh, IPv6. Есть игровой режим, который можно включить через мобильное приложение. Безопасный доступ к сети обеспечивает система AiProtecton Pro. Роутер RT-AX86U Pro имеет 3 встроенные антенны.

Стоимость роутера ASUS RT-AX86U Pro составляет 225 долларов. Продажи новинки стартуют 25 сентября.