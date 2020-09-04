ASUS анонсировала маршрутизатор ROG Rapture GT-AXE11000 с поддержкой Wi-Fi 6E. Новый маршрутизатор отличается привлекательным дизайном, впечатляющими характеристиками и подсветкой. ASUS ROG Rapture GT-AXE11000 это трехдиапазонный игровой маршрутизатор, который появится в декабре этого года.

Маршрутизатор имеет восемь антенн, четыре порта Gigabit LAN, один порт Gigabit WAN и порт LAN/WAN 2,5 Гбит/с. Общая пропускная способность во всех диапазонах составит около 11000 Мбит/с.

Стоимость маршрутизатора ASUS ROG Rapture GT-AXE11000 не объявлена.