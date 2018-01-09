ASUS анонсирует Blue Cave AC2600 Wi-Fi Router

ASUS объявила о выпуске Blue Cave, потрясающе разработанного высокопроизводительного маршрутизатора Wi-Fi AC2600 на базе подключенной домашней технологии Intel, построенной в соответствии с требованиями современных умных домов. Победитель конкурса Golden Expect 2018 Computex Best Choice, Blue Cave - это простой в использовании, инновационно разработанный маршрутизатор со стильным внешним видом и семейными функциями. Он создан для того, чтобы легко справляться со все более сложными и требующими высокой пропускной способности требованиями интеллектуальных домашних сетей, предлагая превосходную производительность нескольких устройств с использованием чипсета Intel Home Wi-Fi.