ASUS анонсирует Wi-Fi AiMesh для домашнего использования

ASUS анонсировала инновационное обновление для маршрутизаторов ASUS AiMesh, которое позволяет пользователям легко создавать гибкую и мощную систему Wi-Fi для всего дома, используя любые совместимые модели ASUS.AiMesh преодолевает многие из ограничений, обнаруженных в альтернативных полностью готовых системах Wi-Fi для всего дома, таких как сетевые связь. Хотя эти системы могут быть удобными решениями «все-в-одном», они часто доступны только в фиксированных пакетах, с ограниченным выбором скоростей Wi-Fi, аппаратных функций и путей обновления. С помощью AiMesh пользователи могут создавать полностью гибкую систему Wi-Fi для всех домашних пользователей, адаптированную к их потребностям, сохраняя при этом все функции каждого отдельного маршрутизатора ASUS, такие как экстремальная производительность Wi-Fi и эксклюзивные расширенные сетевые функции. AiMesh также предлагает удобное централизованное управление и управление через мобильное приложение ASUS Router или веб-интерфейс ASUSWRT.