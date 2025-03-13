ASUS будет выпускать портативную консоль Microsoft

Слухи о портативной консоли Xbox ходят уже несколько лет, но в ноябре глава Microsoft Gaming Фил Спенсер официально подтвердил, что компания действительно работает над таким устройством. Вице-президент Xbox Gaming Devices Джейсон Рональд ранее говорил о стремлении объединить лучшие возможности консоли и ПК, и, видимо, пришло время это реализовать. Согласно новому отчёту издания The Verge, консоль разрабатывается Microsoft, но производить её будет ASUS. По данным источников, знакомых с планами компании, устройство носит кодовое название Project Kennan и будет выпущено под брендом Xbox. Его запуск ожидается уже в этом году, однако сроки могут измениться, так как проект пока находится в стадии активной разработки.

Консоль будет работать под управлением Windows, но с переработанным интерфейсом в стиле Xbox. Microsoft хочет сделать Windows и Xbox более унифицированными и планирует сотрудничать с другими производителями для создания игровых устройств под брендом Xbox. По слухам, Project Kennan получит процессор AMD Ryzen Z2 Go и будет стоить в пределах 499–599 долларов. Это достаточно приемлемая цена с учётом данного процессора, но, конечно, всё будет сильно зависеть от возможности конкурировать с другими портативными системами на рынке. Ведь если у Valve будет Steam Deck с более оптимизированной операционной системой, то консоль с Windows и чипом начального уровня не сможет выдержать давление со стороны столь именитого конкурента.